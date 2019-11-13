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Kış öncesi asfalt çalışmasına devam

Düzce Belediyesi yaklaşan kış mevsimi öncesi asfaltlama çalışmalarına ağırlık verdi.

13.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:52Kış öncesi asfalt çalışmasına devam
Düzce Belediyesi yaklaşan kış mevsimi öncesi asfaltlama çalışmalarına ağırlık verdi. Asfalt ihtiyacı olan mahallelerde tespit yapan ekipler zemin hazırlığını yaparak hemen ardından asfalt serme işlemine devam ediyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra asfaltlama çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Asfalt ihtiyacı olan mahallelerde tespit yapan ekipler şehir merkezi ve çevresinde acil ihtiyaçları karşılamak üzere çalışmalarına hız verdi. Yahyalar mahallesinde ana ve ara arterlerde zemin düzenleme yapan asfalt ekibi zaman kaybetmeden asfalt uygulamasını da yaptı. Asfaltsız sokak kalmayacak anlayışı ile çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri rezervde bulunan asfaltı yüksek verim gözeterek muhtelif mahallelerde uygulamaya devam edecek. - DÜZCE

Fen İşleri Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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