Haberler » Güncel » Kış öncesi hayvan barınaklarında tüm tedbirler alınıyor - Haber

Kış öncesi hayvan barınaklarında tüm tedbirler alınıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Akhisar Geçici Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde kış mevsimine hazırlık başladı.

20.11.2019 14:45 | Son Güncelleme: 20.11.2019 14:50Kış öncesi hayvan barınaklarında tüm tedbirler alınıyor
Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Akhisar Geçici Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde kış mevsimine hazırlık başladı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, merkezde incelemelerde bulunarak, yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Geçici Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde incelemelerde bulundu. İncelemede Veteriner İşleri Şube Müdürü İsmail Çam, Haşereyle Mücadele Şube Müdürü Firuze Ak ve Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Ali Aybars Özbilgin, veterinerler ve teknik personel de yer aldı. Barınağın kışa hazırlığı noktasında görüş alışverişinde bulunulan incelemede, hayvan dostlarımızın kış mevsiminde de en iyi şekilde bakım ve tedavilerinin yapılması için yapılması gerekenler konuşuldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde şehrin her alanında en iyi hizmetlerin verilmesi için çalışma yürüttüklerini belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içinde Akhisar Geçici Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde kış öncesi gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi. - MANİSA

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:34 Denizli'de tekstil ürünleri taşıyan tırın dorsesi yandı
01:30 Altun: "Türkiye terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele yürütüyor"
01:26 Lübnan'da üç eski bakan hakkında yolsuzluk suçlaması
01:24 MDOB'dan "Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri Konseri"
01:12 İtalya'ya ait bir İHA Libya'da düştü
00:50 Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya terör tepkisi: FETÖ dahil, tüm teröristler AP'de cirit atıyor
00:37 ABD Büyükelçiliği'nden İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanlarıyla ilgili açıklama: Üzüntü duyduk
23:28 Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin
22:48 Savcılık, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar aldı
22:22 Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı
21.11.2019 01:49:26