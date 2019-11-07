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Kış öncesi park bahçelerde yoğun mesai

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yeni park yapımından, ağaç budamaya, kavşak ve refüjlerde çim biçme çalışmalarına kadar yoğun mesai ile çalışıyor.

07.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:35 Kış öncesi park bahçelerde yoğun mesai
Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yeni park yapımından, ağaç budamaya, kavşak ve refüjlerde çim biçme çalışmalarına kadar yoğun mesai ile çalışıyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler Nalbantoğlu Mahallesinde ihtiyaç olan çocuk oyun parkı ve spor alanlarının montajına başladı. Mahalle sözleşmelerinde yer alan vaatlerden biri olan park yapımı için ekipler oyun gruplarının montajını kısa süre içinde tamamlayacak.

Öte yandan müdürlük bünyesinde kurulan ağaç budama ve çim biçme ekipleri de kış ayları öncesinde cadde ve bulvarlar ile kavşaklarda ot biçme, temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Şehir merkezi Bolu Caddesi üzerinde bulunan bodur şehir ağaçlarının kontrolsüz büyümesini engellemek, çevre ve insan sağlığı için tehlike oluşturmaması için budama çalışması yaptı. Ağaç türlerine uygun şekilde teknik personel tarafından yapılan budama çalışmaları da kısa süre içinde tamamlanacak. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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