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Kış ortasında deniz sefası! Denizde eğlenceli anlar!

Yılın merakla beklenen filmi Dijital Esaret'in çekimleri sırasında kamera arkasında eğlenceli anlar yaşandı.

19.03.2020 09:09 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:09
Kış ortasında deniz sefası! Denizde eğlenceli anlar!

Rol gereği denize girmek zorunda olan genç oyuncular, soğuğa aldırmadan renkli görüntülere imza attılar ve dakikalarca birbirleriyle şakalaştılar.

Ünlü senarist Birol Güven'in suç işleyen sosyal medya fenomenlerinin, hackerların, e-alışveriş, oyun ve sanal kumar bağımlılarının getirildikleri bir cezaevinde yaşadıklarını konu aldığı yeni filmi Dijital Esaret, vizyon için gün sayıyor.

Genç oyunculardan oluşan kadrosuyla da dikkat çeken filmin Bodrum Çökertme'de gerçekleşen çekimlerinde sette eğlence olmadı.

Suçluların denize girdikleri sahnede soğuğa aldırmayan oyuncular, sahnenin tadını çıkarıp birbirleriyle şakalaşarak renkli görüntülere imza attılar.

Kış ortasında denize giren oyuncuların imdadına ise sahne sonrasında set ekibi yetişti. Bornoz ve havlularla ısınmaya çalışan oyuncular, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler.

Merakla beklenen film 10 Nisan'da vizyonda olacak.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Birol Güven, Genç, Güncel

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