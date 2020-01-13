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Kış ortasında evsiz kaldılar

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan Güzeloğlu ailesi çıkan yangın sonrası evsiz kaldı.

13.01.2020 09:30 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:36Kış ortasında evsiz kaldılar
'ın ilçesinde yaşayan Güzeloğlu ailesi çıkan yangın sonrası evsiz kaldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mahallesi'nde yaşayan Güzeloğlu ailesi 2 gün önce evlerinde bulunan elektrikli sabodan dolayı çıkan yangında canlarını zor kurtardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Evli ve 3 çocuk babası Hasan Güzeloğlu çıkan yangın yüzünden ailecek açıkta kaldıklarını belirterek, "Elektrikli sobayı 5 dakikalığına yaktım oda ısınsın diye ama 10 dakika içince evi alevler sardı ne olduğunu anlamadık. İtfaiyeyi aradık hemen geldiler ama bu kadar müdahaleye rağmen evde eşya kalmadı" dedi.

Kızlarında kaldıklarını belirten Güzeloğlu, "Yetkililerden bir yardım eli uzatmasını istiyorum. Zor geçiniyoruz, bir de bu duruma geldik. Artık ne yapabiliriz bilmiyorum evsiz kaldık" diye konuştu. - HATAY

Samandağ, Uzunbağ, Hatay, Güncel

Kaynak: İHA

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