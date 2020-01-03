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Kış şampiyonasında iç ısıtan başarılar

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Paletli Yüzme Bireysel Genç B, Yıldız ve Küçükler Kış Şampiyonası'na Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcularının performansı damga vurdu.

03.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:31 Kış şampiyonasında iç ısıtan başarılar
Sualtı Sporları Federasyonu Paletli Yüzme Bireysel Genç B, Yıldız ve Küçükler Kış Şampiyonası'na Belediye Spor Kulübü sporcularının performansı damga vurdu. Yeşil-siyahlı altın paletler, organizasyon süresi boyunca yarışları 4 kez birincilikle tamamladı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 27-29 Aralık 2019 tarihlerinde GHSİM Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Bireysel Genç B, Yıldız ve Küçükler Kış Şampiyonası, heyecanlı mücadelelere sahne oldu. Şampiyonada, 29 spor kulübünden 139'u kız, 141'i erkek toplam 280 sporcu yarıştı. Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Paletli Yüzme Takımı, 23 sporcu ve 2 antrenör ile Gaziantep'i temsil etti. Organizasyonda kulvarlar, heyecan dolu yarışlara sahne oldu.

Suüstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde gerçekleştirilen yarışlarda Şehitkamilli altın paletler, 4 kez birinci, 8 kez ikinci ve 4 kez üçüncü olarak büyük bir başarıya daha imza attılar.

Yarışlarda dereceye giren sporcular, ödüllerini; TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, TSSF Başkan Yardımcısı Atilla Aras ile Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar'ın elinden aldı.

"Yarışlara katılan yeşil siyahlı kafileyi kutluyorum"

Şampiyonada Gaziantep'i temsil eden kafileyi tebrik eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, paletli yüzme branşında Şehitkamilli sporcuların başarı grafiğinin yıllara göre yükseldiğini ifade etti. Başkan Fadıloğlu, yarışlar sonrasında yaptığı değerlendirmede, "Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Gaziantep'i barışıyla temsil eden tüm yeşil-siyahlı kafileyi kutluyorum. Paletli yüzme branşında Genç B, Yıldız ve Küçükler Kış Şampiyonası'nda 23 sporcumuz palet vurdu. Paletli yüzme branşında ulusal platformda elde edilen başarı grafiği, yıllara göre yükseliyor. Bu konuda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımızı kutluyor, sezonun kalan tüm yarışlarında başarılar diliyorum" dedi. - GAZİANTEP

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı, Şehitkamil, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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