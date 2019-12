Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Erenler Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen istişare toplantılarının adresi Sakarya Park oldu.Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Semih Bayraktar, ilçe belediyeleri sosyal hizmetlerden sorumlu başkan yardımcıları ve ilgili birimlerin yer aldığı toplantıda, kış şartlarında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.Toplantıda konuşan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, koordineli ve istişareli çalışmaya önem verdiklerini ifade ederek, "Her yeni başlangıç yeni bir sorumluluktur, yeni bir heyecandır. Sosyal yardımlar son derece hassas ve ciddiyet isteyen bir alan, sorumluluğu yüksek. Sosyal işler ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyorlar. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, her birinize çalışmalarında kolaylık diliyorum" dedi.Toplantının hayırlı olmasını dileyen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin selamlarını ileterek sözlerine başlayan Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel, "Kaynakları daha etkin ve verimli kullanarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza en iyi desteği sunmaya gayret gösteriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce de sosyal hizmet çalışmalarına çok büyük bir önem atfediyor ve gönüllere dokunmak adına yapılan çalışmalara destekleriyle güç katıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimizle her zaman iş birliği yapmaya hazırız. Şehrimizde sosyal dayanışmanın istişare ve koordineli bir çalışmayla daha iyi sonuçlar doğuracağına inanıyorum. İnşallah ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tespiti noktasında diyaloğumuzu sürdürecek ve sadece maddi değil, manevi olarak da hayatlarına dokunacağız. Rabbim birlikteliğimizi daim eylesin" diye konuştu. - SAKARYA