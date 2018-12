Kış Sporu Meraklıları Yeni Yılda N11.com'a Geliyor

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:15



Soğuk havalarda outdoor sporlarına ara vermeyenler için kış mevsimine uygun birbirinden farklı ürünler, n11.com'da satışa sunuluyor.n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, her mevsim sporun, doğanın ve kamp yapmanın keyfine varanlar için çeşitli spor ve outdoor ürünleri yeni yılda da n11.com'da satılıyor. Kış mevsimine ve zorlu outdoor rotalarına uygun olarak tasarlanan su geçirmez outdoor ayakkabılar ve botlar, zorlu hava şartlarında bile vücudu sıcak tutan çorap, eldiven ve şapkalar kışın spor yapmaktan hoşlananlar için kurtarıcı seçenekler oluyor.Rahat, terletmeyen, nefes alabilen, esneme ve bükülmeye karşı yüksek dayanıklılığa sahip hiking ve trekking botları, güçlü zemin tutuşuyla karda ve yağmurda kaymayı engelliyor. The North Face ve Under Armour gibi çok tercih edilen markaların spor ve outdoor ürünleri, n11.com'da sporseverleri bekliyor.Kayak malzemelerinin adresi n11.comAdrenalin dolu sporları tercih edenler, giyimine olduğu kadar malzemelere de önem veriyor. Kış tatiline çıkacaklar ve her mevsim spora doyanlar için çeşitli renk, desen ve modelde kayak ve snowboard malzemeleri, n11.com'da satışa sunuluyor.Snowboard, kayak ekipmanları ve kayak gözlükleri, kış sporu düşkünlerinin dolabında mutlaka bulunması gereken parçalar arasında yer alıyor.Kış sporları yaparken bu eğlenceli dakikaları video ile kaydetmek isteyenler için son dönemlerin en moda kameralarından biri olan GoPro modelleri de n11.com'da alıcısını bekliyor. Aksiyon kameralarında önde gelen markalardan biri olan GoPro'lar, video dengeleme sistemi ve su geçirmez kasası ile ön plana çıkıyor.Kış sporuna dair pek çok ürün "Spor & Outdoor Kategorisi" altında n11.com'da sporseverleri bekliyor.