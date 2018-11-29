29 Kasım 2018 Perşembe 12:53



29 Kasım 2018 Perşembe 12:53

Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş yetkililerinin katılımlarıyla 2018-2019 Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı yapıldı.Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)'ndeki toplantıda kış mevsimi süresince trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önlenmesi, vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmeleri, can ve mal güvenliklerinin temin edilmesi ile trafik akışının kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla alınacak tedbirler görüşülerek bu çerçevede ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılacak olan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.Aynı zamanda, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Dairesi Başkanlığı ve Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında yolcu ve eşya taşıyan araçların kış lastiği kullanımı konusu başta olmak üzere genel olarak kış tedbirleri konusunda hazırlanan broşürler dağıtılarak yol kullanıcılarının bilgilendirilmesi sağlandı. - BİLECİK