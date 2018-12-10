Kış turizmine teleferikle ulaşım hayali gerçek oluyor

10 Aralık 2018 Pazartesi 17:23



10 Aralık 2018 Pazartesi 17:23

Kış turizmine teleferikle ulaşım hayali gerçek oluyor71 milyon TL'lik hayal gerçek oluyorTeleferik temel atma töreninde başkandan iddialı hedef: "Dünyanın manzarası en güzel teleferiği olacak"KOCAELİ - Kocaeli merkezindeki ile Kartepe zirvesi arasında ulaşımı sağlayarak vatandaşları kayak merkezleri ve yaylalar ile buluşturacak teleferik hattında temel atıldı. "50 yıllık hayal" olarak nitelendirilen projenin açılışında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Dünyanın manzarası en güzel teleferiği olacak" dedi. Kocaeli'nin Kartepe ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve kış turizminde vatandaşların yoğun olarak ilgi gösterdi Samanlı Dağlarına teleferikle ulaşım sağlanması amacı ile başlatılan proje, temelinin atılması ile hayat buldu. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in girişimleri ile gündeme gelen ve Kartepe'nin "50 yıllık hayal" olarak nitelendirilen projede çalışmalar, Orman ve su İşleri Bakanlığından alınan izinlerin ardından yaklaşık 7 ay önce başladı. Yaklaşık 71 milyon TL maliyeti olan ve çalışmaları hız kesmeden devam eden teleferik hattı projesinin temeli düzenlenen törenle atıldı.Temel atma törenine katılım yoğun olduKaratepe'de bulunan teleferik hattının taşıyıcı ayaklarının inşa edileceği alanda gerçekleştirilen temel atma törenine ev sahibi Kartepe Belediye Başkanı İbrahim Üzülmez'in yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, siyasi parti ve STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı."Dünyanın manzarası en güzel teleferiği olacak"50 yıllık hayalin temel atma gününe gelmesinin bir mücadele ürünü olduğunu ifade eden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Nerdeyse devletimizin birçok bakanlığından ve kuruluşlarından görüşlerin alındığı, imar planlarının düzenlendiği ve doğanın, çevrenin yıpratılmadan son teknolojinin kullanılması konusunda büyük gayretin sarf edildiği, adeta nakış nakış işlenmiş bir projedir. Bu sıradan bir temel atma töreni değil. Burada teleferiğin başlangıç ve kalkış tesisleri ve burayı tamamlayacak kültürel tesisler ve akabinde doğal güzelliklerimizi seyredecek otel ve benzer tesisler yapılacak. İddia ediyorum ki dünyanın manzarası en güzel teleferiği olacak. Türkiye'de ve dünyadaki birçok teleferik projesini gezdik. İkinci bir denizi, dağı ve açık havası olan dünyada başka bir teleferik projesi yok" dedi.Prpje için neredeyse hiç ağaç kesilmediProjenin gerçekleşmesinde doğanın tahrip edilmediğinin altını çizen Üzülmez, "Ayakların konulduğu yerlerin haricinde hiç ağaç kesilmeyen ve 10 kişilik kabinlerin olacağı bir teleferik projesidir. Bütün izinleri alınmış, diğer hayalimiz yüzde 40'ına sahip olduğumuz Sapanca Gölü'nde 2. Etabımız yapılacak. Sonrasında ihtiyaç duyulduğunda şehrimizin, ilçemizin farklı alanlarından bağlantılar yapılacak. Bu bir yap-işlet projesidir. Devletimizin kasasından bir kuruş para çıkmadan ilgili kurumun burada ticaretini yapması sağlanılacak hem de belediyemizin kasasına da prim girecek. Birlik içinde çalıştığımız Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu."'Ne kadar güzel bir eser oldu, Allah razı olsun' diyecekler"Daha sonra konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, projenin Kocaeli'ye prestij kazandıracağını belirterek, 2020 yılı Şubat ayında inşallah hep birlikte burada projemizin açılışında toplanırız. İşletmeleri belediyeler yapar, işletebilir de ama işi ehline vermek gerekir. Firmadan bir ricam var, burada projeyi göreceğiz biz zaten takip edeceğiz. Güzel bir proje istiyoruz. Çevreye ve firmanın geleceğine uyumlu bir eser çıkartacağız. Vatandaşlarımız, 'Ne kadar güzel bir eser oldu, Allah razı olsun' diyecekler. İnşallah bunu birlikte yaşayacağız" şeklinde konuştu.71 milyon TL'ye mal olacakKonuşmaların ardından teleferik hattının temeli dualarla atıldı. Orman ve su İşleri Bakanlığından tüm izinleri alınan teleferik hattının ilk etabı olan Hikmetiye-Derbent Kuzu Yayla Mesire Alanı arasındaki 4 bin 960 metre hat ihaleyi alan firma tarafından 29 yıllığına işletilecek. Yap-işlet-devret yöntemi ile yapılacak olan teleferik hat çift yönlü ve 3 halatlı olacak. Yer teslimi yapılan teleferik projesi yaklaşık 71 Milyon TL'ye mal olması beklenirken, yüklenici firma tarafından yapılan çalışmalar sonunda hazırlanacak olan zemin etüt raporu ile birlikte bina ve direk montajına başlayacak.