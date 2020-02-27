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Kış turizminin cazibe merkezi Çıldır Gölü rüya gibi

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.

27.02.2020 09:39 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:40Kış turizminin cazibe merkezi Çıldır Gölü rüya gibi
Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Gölü, yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor. Çıldır Gölü'nde atlı kızağı ve yanık sesiyle müşteri bekleyen Tekin 'a kadar herkesin yüzü gülüyor.

Deniz seviyesinden 1959 metre yüksekteki göle gelen turistler, buz üstünde yürümenin, atlı kızaklara binip Eskimo usulü balık avlamanın da tadını çıkartıyor. Turistler atlı kızak gezintisinin ardından buz üzerinde halay çekip doyasıya eğleniyor.

Atlı kızağa binmek için gelen yerli ve yabancı turistlere heyecan ve keyif dolu anlar yaşatan atlı kızak sahiplerinden Tuncay Aydemir ve Tekin Akçay, bir yandan misafirlerini atlı kızakla gezdirirken bir yandan da söyledikleri türkülerle onlara değişik bir tur keyfi yaşatıyor.

Güliz Yaldız, "Hakikaten muhteşem, olağan üstü, buralarda hem tarih hem de ruh var. Biz gezerken bile onu yaşıyoruz. Güneş ve kar, her taraf bembeyaz. Çok mutlu bir tatil geçirdik" dedi.

Çıldır Gölü'ne Adana'dan gelen bir grup, sahipleri tarafından özenle süslenen atlı kızaklarla gezinti yapıp, türküler eşliğinde halay çekti. - ARDAHAN

Çıldır, Akçay, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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