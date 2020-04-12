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Kış uykusundan uyanıp yiyecek arayan aç ayı kamerada

Kış uykusundan uyanıp yiyecek arayan aç ayı kamerada Aç kalan ayı dakikalarca yiyecek aradı Batı Karadeniz Bölgesinin en yüksek dağı olan Ilgaz'da kış uykusundan uyanan ve karnını doyurmak için yiyecek arayan bir ayı kameralara yansıdı.

12.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:04
Kış uykusundan uyanıp yiyecek arayan aç ayı kamerada
Aç kalan ayı dakikalarca yiyecek aradı
ÇANKIRI - Batı Karadeniz Bölgesinin en yüksek dağı olan Ilgaz 'da kış uykusundan uyanan ve karnını doyurmak için yiyecek arayan bir ayı kameralara yansıdı.
Kastamonu ve Çankırı il sınırları içinde bulunan ve önemli turizm merkezlerinden olan Ilgaz Dağı, zengin bitki örtüsünün oluşturduğu şartlar ile karaca, geyik, yaban domuzu, kurt, ayı, tilki gibi yaban hayatı türlerine uygun yaşama ortamı sağlıyor. Kış uykusundan uyanan ve doğal ortamlarında yiyecek bulamayan ayılar da, karınlarını doyurmanın telaşına düştü. Ilgaz Dağında bulunan TRT verici istasyonlarının olduğu alana gelen bir ayı, dakikalarca etrafta dolaştı. Karla kaplı alanda karnını doyurmak için gıda arayan ayı, istasyonda bulunan güvenlik kameralarında görüntülendi. Bir süre çöp kutularını karıştırdığı görülen fakat bu çabası yetersiz kalarak yiyecek bulamayan ayının, alanda bir süre dolaştıktan sonra bölgeden ayrıldığı görüldü. Kış uykusundan uyanıp yiyecek arayan aç ayı kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler: Batı Karadeniz, Çankırı, Ilgaz, Genel
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