Kısa ama yoğun

Nyarlathotep

Korku ve gizem dolu öyküleriyle tanınan Howard Phillips Lovecraft'ın altı öyküden oluşan Nyarlathotep adlı seçkisi yazarın üslubunun ve hayal gücünün çok iyi örneklerini içeriyor: Tekinsiz, tarihsel gerçeklerle kurmacanın birbirine karıştığı "Evdeki Resim", beklenmedik sonuyla okuru irkilten "Korkunç Yaşlı Adam", yazarın külliyatı içinde mizah duygusuyla öne çıkan "Yüzyılı Sonlandıran Dövüş", ürpertici bir mezarlık öyküsü olan "Mahzende", şiirsel rüya anlatısı "Nyarlathotep" ve karanlık bir zihnin derinliklerine dalan kısa ama çarpıcı "Hafıza".

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Uysal Kız

Fyodor Dostoyevski'nin Uysal Kız adlı bu öyküsü bir gazete haberinden, gerçek bir olaydan yola çıkmakla birlikte yazarın da belirttiği gibi tümüyle düşsel boyutlara uzanıyor. 20. yüzyılın sadece romanını değil düşünce yaşamını da derinden etkileyen yazar, bir karakterin düşünceleri arasında gezinerek benzersiz bir öykü yaratmış. Karısının cansız bedeniyle karşı karşıya kalan ana karakterin vicdan azabı içinde, çaresizce neler olup bittiğini sorgulamasıyla başlayan Uysal Kız, yaklaşmakta olan bir felaketin gerilimini ve karakterlerin ruhsal derinliğini kusursuzca yansıtıyor.

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Kısa Klasikler serisinin diğer kitapları: Gustave Flaubert: Saf Bir Yürek, Lev Tolstoy: Polikuşka, John Stuart Mill: Düşünce ve Tartışma Özgürlüğü Üzerine, Platon: Kriton ya da Görev Üstüne, Herman Melville: Kâtip Bartleby, Anton Çehov: Altıncı Koğuş, Öylesine Bir Hikâye; Alexis de Tocqueville: Demokratik Zorbalık, Henry David Thoreau: Yürümek, Émile Zola: Nasıl Ölünür, Arthur Schopenhauer: Mutlu Olma Sanatı, Edgar Allan Poe: Morgue Sokağı Cinayetleri.