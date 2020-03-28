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Kısa bir süre önce ABD'den dönen ünlü sanatçıdan koronavirüs itirafı!

Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli, ABD'de koronavirüs kaptığı iddiaları ve sağlık durumuyla ilgili ilk kez konuştu

28.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:32
Kısa bir süre önce ABD'den dönen ünlü sanatçıdan koronavirüs itirafı!

Kısa süre önce Türkiye'ye gelen ve Bodrum'daki evinde çalışmalarını sürdüren 73 yaşındaki Zülfü Livaneli, ABD'deki imza gününde corona virüs kaptığı iddiaları ve sağlık durumuyla ilgili konuştu.& ;



"KORONAVİRÜSÜ KAPTIK"

Koronavirüs iddialarıyla ilgili soru üzerine Livaneli, "25 Şubat'ta eşim ve kızımla üç ayrı etkinlik için New York'a gittik. Bunlardan ikisi, Rumi Suite konserleri, Serenad kitabımın İngilizce baskısıyla ilgili düzenlenen bir toplantı, öteki de Columbia Üniversitesi'nde bir söyleşiydi. Kitap toplantısında yaklaşık yüz Amerikalı ve Türk vardı. Columbia'da da salon tamamen doluydu. Bu iki toplantıdan birinde corona virüs kapmış olmalıyız" dedi.



"TAMAMEN İYİLEŞTİK"

Zülfü Livaneli, sağlık durumuyla ilgili olarak ise, "Eşim, ben ve arkadaşlarım tedavi gördük. Tamamen iyileştik. Türkiye'ye döndük. Şu anda test sonuçlarımız negatif ama yine de evden çıkmıyoruz. Kim hangi toplantıda, kime geçirdi bunu söylemek imkansız" dedi.& ;



"KİMSE UMUTSUZLUĞA DÜŞMESİN"

İlaç şirketleri ve onların etkilediği lobiler, doktorlar arasında büyük bir kavga var. Bu yüzden iyileşme sürecimizle ilgili bir bilgi paylaşamayacağım. Ama tedavi edilebiliyor. Kimse umutsuzluğa düşmesin, mümkünse evde otursun ve bu belayı dayanışmayla atlatmaya çalışalım. Moralimizi de çok bozmayalım çünkü iyileşmek için moral önemli" diye konuştu.

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Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Zülfü Livaneli, Koronavirüs, Magazin

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