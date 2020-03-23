Kısa çalışma ödeneği başvuruları hakkında bilgilendirme
Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, kısa çalışma ödeneği başvuruları hakkında bilgilendirmede bulundu.
23.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:34
Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, kısa çalışma ödeneği başvuruları hakkında bilgilendirmede bulundu.
Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ülkede son dönemde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) vakalarının, yaşamın her alanını etkilediği gibi çalışma hayatını da olumsuz yönde etkilediği belirtildi.
Bu süreçte küçük, orta veya büyük ölçekli birçok firmanın yaşanan bu olumsuz durumdan zarar görme ihtimaline karşılık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kovid-19 kapsamında açıklanan "Ekonomik İstikrar Paketi"nde yer alan kısa çalışma ödeneğinin devreye alındığı anımsatılan açıklamada, bundan faydalanmak için gereken süreçlerin kolaylaştırılması ve hızlandırılması kararı çerçevesinde çalışmalarının devam etmekte olup, İŞKUR yönetim kurulunca Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının yapılabilmesi için karar alındığı kaydedildi.
Kısa çalışmanın; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz ve zorlayıcısebeplerle iş yerindeki çalışma süresinin en az üçte bir oranında azaltılması veya faaliyetin en az dörthafta süreyle durdurulması hallerinde uygulanabildiğini aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Bu süre zarfında sigortalılaraçalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlanır. Kovid-19 etkisi nedeniyle kısa çalışma yapmak isteyen işverenlerimiz 23 Mart 2020 tarihinden itibaren il müdürlüğümüz adına özel olarak oluşturulmuş olankisacalisma.kayseri@iskur.gov.tr elektronik posta adresine gerekli belgeleri göndermeksuretiyle elektronik posta yoluyla başvurabilecektir. Toplum sağlığı güvenliği açısındanbaşvurular geçici süreyle sadece elektronik ortamda yapılacak olup işverenlerimizin kurumagelerek yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir. Kısa çalışma ödemeleri, BakanlığımızRehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecektir.Başvuru yapmak isteyen işverenlerimizin aşağıdaki hususlara dikkat ederek başvurularınıgerçekleştirmeleri büyük önem arz etmektedir."
Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ülkede son dönemde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) vakalarının, yaşamın her alanını etkilediği gibi çalışma hayatını da olumsuz yönde etkilediği belirtildi.
Bu süreçte küçük, orta veya büyük ölçekli birçok firmanın yaşanan bu olumsuz durumdan zarar görme ihtimaline karşılık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kovid-19 kapsamında açıklanan "Ekonomik İstikrar Paketi"nde yer alan kısa çalışma ödeneğinin devreye alındığı anımsatılan açıklamada, bundan faydalanmak için gereken süreçlerin kolaylaştırılması ve hızlandırılması kararı çerçevesinde çalışmalarının devam etmekte olup, İŞKUR yönetim kurulunca Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının yapılabilmesi için karar alındığı kaydedildi.
Kısa çalışmanın; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz ve zorlayıcısebeplerle iş yerindeki çalışma süresinin en az üçte bir oranında azaltılması veya faaliyetin en az dörthafta süreyle durdurulması hallerinde uygulanabildiğini aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Bu süre zarfında sigortalılaraçalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlanır. Kovid-19 etkisi nedeniyle kısa çalışma yapmak isteyen işverenlerimiz 23 Mart 2020 tarihinden itibaren il müdürlüğümüz adına özel olarak oluşturulmuş olankisacalisma.kayseri@iskur.gov.tr elektronik posta adresine gerekli belgeleri göndermeksuretiyle elektronik posta yoluyla başvurabilecektir. Toplum sağlığı güvenliği açısındanbaşvurular geçici süreyle sadece elektronik ortamda yapılacak olup işverenlerimizin kurumagelerek yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir. Kısa çalışma ödemeleri, BakanlığımızRehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecektir.Başvuru yapmak isteyen işverenlerimizin aşağıdaki hususlara dikkat ederek başvurularınıgerçekleştirmeleri büyük önem arz etmektedir."
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Kaynak: AA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri, İŞKUR, Ekonomi