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Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları kolaylaştı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi (Covid-19) nedeniyle idarece alınan ve muhasebe meslek camiasını ilgilendiren kararlar hakkında açıklama yapan BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, beyan verme ve ödeme sürelerinin uzatıldığını, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma...

26.03.2020 13:03 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:03
Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları kolaylaştı
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi (Covid-19) nedeniyle idarece alınan ve muhasebe meslek camiasını ilgilendiren kararlar hakkında açıklama yapan BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, beyan verme ve ödeme sürelerinin uzatıldığını, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartlarının kolaylaştırıldığını ve GEKAP beyan döneminin de 6 aya çıkarıldığını söyledi.

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Doğan Yılmaz, muhasebe meslek camiası olarak, korona virüs sürecinde idareden talep ettikleri insani çalışma şartlarına ilişkin alınan kararlar hakkında konuştu. Korona virüsten kaynaklı ekonomik sıkıntılardan dolayı, kısa çalışma ödeneğine başvuruların çok olması nedeniyle, 24 Mart 2020 tarihinde TBMM'ye verilen önerge ile 4447 sayılı Kanuna geçici 23'üncü madde eklenerek kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartlarında esneklik getirildiğini söyleyen BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, şu bilgileri verdi: "Yapılan düzenlemede; kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olma şartı 60 güne, son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olma şartı 450 güne düşürülmüştür. İlgili Kanun metnine göre, kısa çalışma ödeneğine yapılan başvurular başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılacaktır. İş-Kur internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için elektronik olarak başvuru imkanı da getirilmiş olup; kuruma verilecek kısa çalışma başvurusunda "Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Zorlayıcı Sebep (Covid-19 Etkisi)" işaretlenmesi gerektiği açıklanmıştır."

Beyan süreleri uzatıldı

T.C. Hazine ve Maliye Bakanı'na açık mektup yazarak; ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan, vergi gelirlerinin elde edilmesine aracılık eden meslek mensuplarının bu hassas süreçte, tüm beyan ve bildirimlerin verilme ve ödeme sürelerinin ertelenmesi, mücbir sebep halinin kabulünü ve vergi incelemelerinin durdurulmasını talep ettiklerini de söyleyen Doğan Yılmaz, "Meslek camiamızın talepleri doğrultusunda; "Şubat 2020 dönemi KDV beyan ve ödemesi (KDV 1-2-2B-4), 24 Nisan 2020 tarihine, 2019 yıllık Gelir Vergisi Beyan ve Ödemesi 30 Nisan 2020 tarihine, Şubat 2020 BA-BS formları, 2019 Aralık Gelir Vergisi mükellefleri için berat yükleme işlemleri de 30 Nisan 2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Bununla birlikte; Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri, KDV beyannameleri (KDV 1-2-2B-4), BA-BS formları, Kurumlar-Gelir/Kurum Vergisi mükellefleri için berat yükleme işlemleri 27 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıca; Mart ayı Muhtasar ve Prim Hizmet ödemeleri ile KDV ödemeleri 27 Ekim 2020 tarihine, Nisan ayı Muhtasar ve Prim Hizmet ödemeleri ile KDV ödemeleri 27 Kasım 2020 tarihine, Mayıs ayı Muhtasar ve Prim Hizmet ödemeleri ile KDV ödemeleri ise 28 Aralık 2020 tarihine kadar ertelenmiştir" dedi.

Ayrıca; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) beyan döneminin de 6 aya çıkarıldığını kaydeden Yılmaz, "Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca daha önce Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirmişti. Yapılan değişiklikle beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak belirlendi" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Doğan Yılmaz , prim, Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları kolaylaştı - Ekonomi

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