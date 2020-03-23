Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››'Kısa Çalışma Ödeneği de çok iyi anlaşılmalı' - Ekonomi

"Kısa Çalışma Ödeneği de çok iyi anlaşılmalı"

Koronavirüs etkisini azaltmak amacıyla devreye alınan Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurular bugün başladı.

23.03.2020 14:51 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:51
Koronavirüs etkisini azaltmak amacıyla devreye alınan Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurular bugün başladı. İstihdamın korunması amacıyla devreye alınan ödeneğin iyi anlaşılması gerektiği vurgulanıyor.

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Gül, koronavirus salgınının iş hayatına etkileri ve Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dünyayı etkisi altına alına koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirler neticesinde salgından olumsuz yönde etkilenen işletmeler için uygulamaya sokulan Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili bilgi veren Barış Gül, "İşverenler de işyerlerinin geleceğini güvence altına almak için kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilirler. Firmalar, eğer işlerinde daralma yaşarsa İŞKUR aracılığıyla Kısa Çalışma Ödeneğine başvurabilirler. Ama esnek çalışma ve uzaktan çalışma gibi değişik çalışma modellerini de gözden geçirsinler. Bu yöntemler de doğru yönetilirse verimi yukarılara çekiyor. Şirketler sadece bugünü değil geleceği ve ülkemizi de düşünerek önlemlerini almalı ve bunları tavizsiz bir şekilde uygulamalı" dedi.

Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının 23 Mart itibariyle başladığını ifade eden Gül, "İstihdamın korunması amacıyla yürürlüğe sokulan bu uygulama, işletmelere bir nebze nefes aldırabilir. Fakat Kısa Çalışma Ödeneği de çok iyi anlaşılmalı. Kötüye kullanılmamalı. İşletmeler öncelikle çalışma şekillerini gözden geçirmeli, uygulanabilir meslekler için evden çalışma modelini değerlendirmeli. Sonrasında var ise yıllık izinler devreye sokulmalı. Kısa çalışma, sonrasında değerlendirmeye alınabilir" diye konuştu.

"Sert bir şekilde etkilenebilirler"

Salgının yaygınlaşmasını engellemenin en büyük hedef olduğunu ifade eden Gül, "Bizim şu an önümüze kısa hedefler koymamız lazım. Önceliğimiz bu salgını yayınlaştırmamak. Bugünü düşünmeden geleceği kurgulamamız, mümkün olduğunca da önlemlerimizi almamız lazım. İşyerleri önlemlerini almazsa ya da alınan önlemlere uymazsa sert bir şekilde etkilenebilirler" diye konuştu.

İşyerinizde COVİD 19 bulgusu olan biri çıkarsa

Firmalarda olası bir Koronavirüs vakasında yapılması gerekenlere de değinen Gül, işverenin hem kanunen hem de işin devamlılığını sağlama adına çalışanının sağlığını gözetmek durumunda olduğunu vurguladı. Gül sözlerini şöyle tamamladı: "Firmalar öncelikle, Koronavirüs hakkında, çalışanlarına bir hekim ve uzman aracılığıyla bilgilendirme yapmalı. Bu amaçla bilgi notları hazırlanmalı, çalışanlara fiziki veya elektronik yöntemlerle ulaştırılmalı, duyurular ve broşürler işyerlerinde ilan edilmelidir. Eğer firmada COVID 19 bulgusu olan biri çıkarsa, öncelikle İl Sağlık Müdürlüğü'ne haber verilmelidir." - İSTANBUL
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Marmara, Türkiye, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Erzurumlu esnaftan örnek davranış! 2 ay kapatacak ama maaşları ödeyecek Ekonomi
Erzurumlu esnaftan örnek davranış! 2 ay kapatacak ama maaşları ödeyecek
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı Ekonomi
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı
13 maddelik koronavirüs paketi! ’Salgın süresince çift maaş alsınlar’ Ekonomi
13 maddelik koronavirüs paketi! "Salgın süresince çift maaş alsınlar"
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu Ekonomi
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır Ekonomi
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır
Bir banka daha kervana katıldı! Borçları erteleyen banka sayısı 7 oldu Ekonomi
Bir banka daha kervana katıldı! Borçları erteleyen banka sayısı 7 oldu
Elinde tuttuğu tespihin öyle bir özelliği var ki dünyada eşi benzeri yok! 30 bin dolara satıyor Ekonomi
Elinde tuttuğu tespihin öyle bir özelliği var ki dünyada eşi benzeri yok! 30 bin dolara satıyor
Albayrak’tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı Ekonomi
Albayrak'tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

Akbank'tan Covid-19 salgını ile mücadelede ekonomiye destek - Ekonomi Değirmençay Barajı ile Mersin'de 31 bin 310 dekar arazi sulanacak - Ekonomi Fed sonrası borsa kayıplarını sildi - Ekonomi Fed hafta boyunca 625 milyar dolarlık tahvil alacak - Ekonomi Korona virüs oto sanayi sitelerini de vurdu - Ekonomi Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı - Ekonomi Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı - Haberler Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı - Haberler Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin - Ekonomi Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu! - Ekonomi Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 7 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar - Ekonomi Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum - Ekonomi
Loading