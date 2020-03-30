'Kısa Çalışma Ödeneği'ne salgından etkilenen tüm işletmeler başvurabilir'

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerden biri olan Kısa Çalışma Ödeneği hakkında konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Salgından etkilenen tüm işletmelerimiz başvurabilir' dedi.

Kaynak: Dunya.com