Kısa çalışmada, başvuru sonucu beklenmeden ödeme yapılabilecek
Koronavirüs önlemleri çerçevesinde kapsamı genişletilen Kısa Çalışma Ödeneği'nde, 60 günlük inceleme sürecinin sıkıntı yaratacağı gazeteniz DÜNYA tarafından gündeme getirilmişti.
15.04.2020 05:06 | Son Güncelleme: 15.04.2020 05:06
Koronavirüs önlemleri çerçevesinde kapsamı genişletilen Kısa Çalışma Ödeneği'nde, 60 günlük inceleme sürecinin sıkıntı yaratacağı gazeteniz DÜNYA tarafından gündeme getirilmişti. Dün AK Parti tarafından TBMM'de verilen teklifle sorun çözüldü.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Koronavirüs, AK Parti, Ekonomi