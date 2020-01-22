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Kısa Film Platformu 4 -6 Mart tarihleri arasında İstanbul'da

Shenema Uluslararası İstanbul Kısa Film Platformu, görsel algının önem kazandığı günümüzde, sinema ve reklam sektörü vasıtasıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda farkındalık yaratıp destek olmayı amaçlıyor.

22.01.2020 16:13 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:13Kısa Film Platformu 4 -6 Mart tarihleri arasında İstanbul'da

Konusu her yıl 'kadın' olarak belirlenen ve her yıl başka bir temada gerçekleştirilmesi planlanan platformun bu yılki teması 'önyargılar' olarak belirlendi. 4-5-6 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan platformda üç ayrı başvuru platformu yer aldı.

İlki Kısa Film Proje Yarışması. Kısa Film Proje Yarışması, kısa film yapım olanaklarını arttırmayı, kısa film üretimini bir endüstri haline getirmeyi ve filmlerin fikir aşamasından desteklenmesinin önemine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

2 Dakikada Çek Getir Yarışması, başvuruların açıldığı tarihte ilk etapta katılımcıların başvuru yapacağı ve daha sonra iki dakikalık videolarıyla platformda yer alacakları bir proje.Shenema yönetimi, şubat ayında, daha önceden anons edilmemiş bir saat ve tarihte, belirlenen temayı başvuru sahipleriyle paylaşacak ve katılımcılardan en fazla 2 dakikalık videolarını, 48 saat içinde sisteme yüklemesini isteyecek.

Kadın Konulu Doktora Tezi Araştırma Bursu Başvurusu, Shenema Uluslararası Kısa Film Platformu Yönetmeliği'nde yazan şartlara uygun başvuruların Danışma Kurulu tarafından değerlendirilmesi sonucunda seçilen doktora tezine burs verilmesini amaçlanıyor.


İstanbul, Güncel

Kaynak: Bültenler

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