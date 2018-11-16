Kışa Girmeden Cildinizi Onarın, Yenileyin!

"Secret PRP Fraksiyonel İğneli Radyofrekans uygulaması ile PRP'nin birleştirilerek etkinlikleri artırılmış bir tedavi kombinasyonudur. Secret'ın onarıcı etkisinden faydalanılırken bir yandan da PRP sisteminin doku yenilenmesini hızlandıran etkisi ön plana çıkarılır, daha hızlı ve tatmin edici bir sonuç sağlanır. Secret PRP, ince çizgilerden, güneşin verdiği hasarlardan, derin kırışıklıklara ve sivilce yaralarına kadar her şeyi tedavi edebilir. Koldan basitçe bir kan alınır ve santrifüj edilir. PRP, kendi kanınızdan elde edildiği için son derece güvenlidir ve alerjik bir sorun çıkarmaz.Hastaya önce iğneli radyofrekans, ardından enjeksiyon yolu ile PRP yapılarak uygulanır. İşlem yaklaşık 45 dakika sürer.Bireysel ihtiyaçlara göre 3 hafta ara ile 3 seans uygulanabilir. İşlem sonrası birkaç gün içinde etkisi görülür. Akne izlerinde ömür boyu etkinliğini korur. Anti Aging tedavilerde yaşlanma sürecine eşlik eder."

16 Kasım 2018 Cuma 09:50



16 Kasım 2018 Cuma 09:50