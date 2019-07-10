10.07.2019 09:39
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Kısa mesafeyi duyunca çılgına dönen taksici, kadın yolcuyu indirmek istedi! Yolcu, o anları kaydetti

Beyoğlu'nda, taksici kısa mesafede ineceğini söyleyen kadın yolcuyu araçtan indirmek istedi. Kadın yolcu, taksici ile yaşadığı tartışmayı kameraya kaydetti.

Beyoğlu'nda, kadın yolcu kısa mesafede ineceğini söyleyince taksici değişim saati geldiğini belirterek yolcunun araçtan inmesini istedi. Duruma tepki gösteren kadın yolcu, yaşanan tartışmayı cep telefonu ile görüntüledi.

"DEĞİŞİM SAATİ GELDİ" DEYİP İNDİRMEK İSTEDİ

Şişhane'den taksiye binen kadın yolcu, Kurtuluş'a gitmek istedi. Taksici, kısa bir süre ilerledikten sonra Tarlabaşı'nda aracı durdurdu. Taksici değişim saati geldiğini belirterek kadından araçtan inmesini istedi. Kadın yolcu, tepki gösterince tartışma çıktı.

TARTIŞMAYA YOLDAN GEÇENLER DAHİL OLDU

Taksicinin ısrar etmesi üzerine kadın yolcu, telefonla arayarak polis çağırdı. Aracın içindeki tartışmaya yoldan geçenler de dahil oldu. Taksinin yanına gelen bir kişinin de tepkisi üzerine kendisini savunan taksici, değişim saatinin geldiğini, polisi bekleyemeyeceğini söyledi.

POLİS, YOLCUYU İSTEDİĞİ YERDE BIRAKMASINI SÖYLEDİ

Tepki gösteren kişinin 'Madem değişim saatin geldi, yolcuyu neden aldın?' diye sorması üzerine Bağcılar'a gideceğini söyleyen taksici, kadın yolcunun inmesi için diretti. İhbar üzerine gelen polis, taksiciyi uyararak yolcuyu istediği yerde bırakmasını söyledi.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDETTİ

Bunun üzerine taksici, kadın yolcuyu istediği yerde götürdü. Kadın yolcu takside yaşadığı tartışmayı cep telefonu kamerasıyla kaydederek İBB Beyaz Masa'ya da şikayette bulundu.

Kısa mesafeyi duyunca çılgına dönen taksici, kadın yolcuyu indirmek istedi! Yolcu, o anları kaydetti
Kaynak: DHA
Tarlabaşı, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (8)
UBERSİZ: Her meslekte sorunlu insanlar var ama bunlar kısa mesafe çalışmayacaksa taksicilik ne anlam ifade ediyor. Çalışmasınlar o zaman.
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BÜŞRA: Uber olsaydı giderdi. Taksicileri burnu çok havada, artist hepsi nasıl da dayılanıyor. Değişim saati gelmiş adamın, meslek değiştirme saati gelmiş.
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VATANDAŞ: UBER''e saldırıp baskı yaparak kaldırtanlar burada mı?Bu taksici esnafının karnı ne kadar tok arkadaşım. O zaman sen girip bir büfeden, marketten su aldığında, sigara aldığında, ekmek aldığında adam satmasın sana. Adamın oradan kazandığı parça başına 10 kuruş 20 kuruş. . . Böyle mantık olur mu? Para gün içinde yavaş yavaş birikir, nasip. Sen işini yap. İsterse 100 metre gitsin. Sonuçta açılış ücretini alıyorsun. İndirirsin başka müşteri alırsın belki o uzun gider.
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HUSNU: kadinlar cok tehlikeli valla seriyat gelsin kole yapalim bunlari
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UZAYLI: taksi durağına gittim gideceğim yeri söyledim yakın ya işine gelmedi gidemem dedi, bende durağın önünde yoldan taksi çevirdim duraktakiler taksicileyle tartışmaya geldi, vay efendim bizim durağın önünde müşteri alıyorsun falan filan çevirdiğim taksici adamda emekli polis amiriymiş hepsine bir bir kaydı çıtları çıkmadı inanırmısınız içimdeki yağlar eridi
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BABAYAGA: Bazen aramızda kötü niyetli kişler olabilir diye açıklama yapıyorlar. Ama büyük çoğunluğu böyle galiba taksicilerin.
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GÜZEL KIZ: Direk iptal olmalı ruhsatı. Başka söze gerek yok
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VATANDAŞ: BUNUNLA İLGİLİ KAÇ HABER YAPILDI AMA HALEN BİR ÇÖZÜM BULUNAMADI. KISA YA DA UZUN MESAFE AYIRIMI YAPANIN ARACINI 3 AY BAĞLA BAK O ZAMAN GİDİYOR MU GİTMİYOR MU. .
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