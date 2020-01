Kısa Modern serisinde bu ay

#fransızmodernleri #göçmenedebiyatı #mutsuzaile #kardeşlik #hastalık #evlilik

IRÈNE NÉMIROVSKY, 1903'te Kiev'de doğdu. Ekim Devrimi nedeniyle ailesi Fransa'ya göç etti. 1926'da ilk romanı Le Malentendu'yü (Yanlış Anlama) yayımladı. İkinci kitabı David Golder'le meşhur oldu. Bunu diğer kitapları izledi. Ama İkinci Dünya Savaşı kopmuştu. 13 Temmuz 1942'de Irène Némirovsky Fransız jandarması tarafından tutuklandı, Pithiviers Kampı'na kapatıldı ve sonra da nakledildiği Auschwitz'de 17 Ağustos 1942'de öldü.

EBRU ERBAŞ, İstanbul'da doğdu. Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Kahrolsun Dostoyevski romanının çevirisiyle 2014 NDS Edebiyat Ödülü'nü kitabın yazarı Atiq Rahimi'yle paylaştı. 2016 NDS Liseliler Edebiyat Ödülü'nü kazanan Romain Puertolas'ın Bir Ikea Dolabında Mahsur Kalan Hint Fakiri'nin Olağanüstü Yolculuğu romanının da çevirmeni olan Ebru Erbaş, Kartal Belediye Plajı ve Mandalina Bahçeleri isimli bir de ço­cuk kitabı yazdı. Irène Nèmirovsky, Alexis de Tocqueville gibi yazarların yanı sıra Mathias Énard'ın yine Can Yayınları'ndan çıkan Mıntıka adlı romanını da Türkçeye kazandırdı.

Çocukluğun Sonu

Çocukluk bir günde bitince.

Yeni bir şehirde yeniden yuva kurmak için çabalayan bir anneyi ve babasız kalan çocuklarını bekleyen yaşamın acı sürprizleri anlatan Çocukluğun Sonu'nda Henry Handel Richardson, bir öykünün içine Avustralya 'nın bir dönemini sığdırıyor.

#avustralyamodernleri #büyümek #babasızlık #fedakarlık #kardeşlik #geçim

HENRY HANDEL RICHARDSON, Avustralya asıllı romancı Ethel Florence Lindesay Richardson'ın yazılarında kullandığı takma addır. 1870-1946 yılları arasında yaşayan yazar, çoğunlukla kendi yaşam deneyiminden, tanık olduğu olaylardan esinlenerek bir dizi roman yazdı. Ethel Richardson, 1850'lerde Avustralya'ya yerleşen İrlandalı bir doktorun kızıydı. Presbiteryen kız kolejinde öğrenim gören Ethel, babasının ölümü üzerine bir süre özel ders verdikten sonra annesiyle birlikte Avrupa'ya gitti, Leipzig'de müzik dersleri aldı ve İskoçyalı John G. Robertson'la evlendi. Yazı yaşamına Danimarkalı yazar Jens Jacobsen'in Niels Lyhne romanını Siren Sesleri adıyla çevirerek başladı. Almanya'da müzik öğrenimi gören Avustralyalı bir genç kızın öyküsünü aktardığı Maurice Guest (1908) adlı ilk romanı, büyük ölçüde otobiyografik özellikler taşıyordu. İkinci romanında okul yaşamını konu edinen yazara ün kazandıran yapıtları altın arayıcılarını anlattığı Australia Felix(1917), The Way Home (Eve Dönüş Yolu, 1925) ve Ultima Thule (En ücra yer anlamındaki terim, roman kahramanının evine verdiği addı, 1929) romanlarından oluşan Richard Mahony üçlemesiydi. Üçlemenin kahramanı Mahony karakteri, yazarın babasından ve onun yaşamından esinlenerek oluşturulmuştu. Belirtildiğine göre yazar, ailesinin verdiği adı sevmediği için Henry Handel Richardson takma adını kullandı, ama bu seçiminde hiç kuşkusuz yaşadığı dönemde kadın imzasıyla yazmanın taşıdığı risklerin yanı sıra, toplumdan uzak yaşamayı istemesinin ve okul dönemindeki açığa çıkmamış lezbiyen eğiliminin de rolü vardı. Richardson son romanı The Young Cosima'da (Genç Cosima, 1939) Franz Liszt'in gayrimeşru kızı Cosima'nın yaşamını, önce Hans Von Bulow ve sonra Richard Wagner'le evliliklerini kurguladı. Otobiyografisini tamamlayamadan öldüyse de, yazdığı bölümler 1948 yılında Myself When Young (Ben Gençken) adıyla yayımlandı. Richardson'ın Çocukluğun Sonu dışında Growing Pains-Sketches of Girlhood (Büyüme Sancıları-Genç Kızlık Taslakları), Two Tales of Old Strasbourg (Eski Strasbourg'dan İki Hikâye), Mary Christina, The Coat (Palto), Sister Ann (Rahibe Ann) adlı öykü kitapları var.

SEÇKİN SELVİ, Üsküdar Amerikan Koleji'ni bitirdi. Öğrenimini Dil-Ta­rih ve Coğrafya Fakültesi'nde sürdürdü. Tiyatro 70 ve Edebiyat 81 dergilerini çıkardı. Günaydın ve Sabah gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Milliyet Sanat dergisinde tiyatro eleştirileri yazıyor. MGS Merkezi ve Yeditepe Üniversitesi'nde eleştiri dersi verdi. Asaf Çiyiltepe Ödülü, Aydın Üstüntaş ve Çevirmenler Derneği Onur Ödülü alan Selvi, 1957'den başlayarak tiyatro, felsefe, edebiyat dallarında 168 yapıt çevirdi.

