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Kısa tayt giyen Şeyma Subaşı, kendi haber başlığını kendisi attı

Son dönemde giydiği kıyafetlerden dolayı magazin basınına manşet olan Şeyma, bu kez kendi başlığını atarak, yapılan haberleri tiye aldı.

28.09.2019 16:18

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra attığı her adım olay olan Şeyma Subaşı, özel hayatıyla olduğu kadar kıyafet tercihleri ile de gündem olmayı başarıyor.

KISA SİYAH TAYTLI PAYLAŞIMIYLA HABERLERİ TİYE ALDI

Kıyafetleri ile oldukça dikkat çeken Subaşı'ndan bugün ilginç bir paylaşım geldi. Subaşı, kısa siyah taytıyla yaptığı kıyafet kombininin altına "Evet arkadaşlar akşam body'min altina kisa tayt giyindim ( hani bildiginiz normal taytlardan)" notunu düşerek hakkında yapılan haberleri tiye aldı.

SEVGİLİSİNİ TEKRAR TAKİBE ALMIŞTI

Son günlerde sevgilisi Guido Senia ile ayrıldığı iddia edilen Subaşı, dün yaptığı hamle ile iddiaları ortadan kaldırdı. Subaşı, takipten çıktığı için ayrılık haberlerine sebep olan sevgilisini tekrar takibe aldı.

Kısa tayt giyen Şeyma Subaşı, kendi haber başlığını kendisi attı

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı, Subaşı, Magazin

YORUMLAR(22)
VOOOUUU:Yiieeeee
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TEPKİ:para oldugu surece haber olur o para ve kullan at oldu mu zaman ile slm bile veren olmaz bence bu yanlis meslek de usa gitsin bol bol filmler var buna gøre
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RENT A CAR:boynuna hac taksın tamam gavur şeyma
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KISACA:Ne çok sevmeyeni varmış. Ama şu gerçek var ,Şeyma gibi hayatı olamayanların kiskancliklarindan oluyor bu
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MALİTA:muğla daki binaların boş verin siz deprem için riskli binaları yıkın
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ASLI:HATUN GENÇ VE GÜZEL PARASI VAR TABİKİ GEZİP TOZACAK HAYATIN TADINI ÇIKARACAK YENİ AŞKLARA YELKEN AÇACAK BU DÜNYAYA BİR KERE GELİYORUZ DİBİNE KADAR ZEVKİNE VARMAK LAZIM BAŞKADA YAŞAM YOK ZATEN.
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FAİK:aslı bu işin aslı nı anlat bize
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CONİ:dogru diyosun gencken eglenmeyecekte ne zaman eglenecek, seninle ayni gorusteyim.
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SVS58:senin gibi ateistlerin başka birsey dünümesi saçma olurdu zaten
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SİNİRLİ:kızım mal mısın ya kasap et derdinde koyun can derdinde mıllet burda depremle ugraşıyor sense tayt vey oranı buranı acıp foto cekiyorsun allah islah eylesın seni
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