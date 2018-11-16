Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Eylül'de Azaldı

Kısa vadeli dış borç stoku, Eylül
sonu itibarıyla, 2017 yılsonuna göre yüzde 1,5 oranında azalışla 116,8 milyar dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
), 2018 yılı Eylül kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre; kısa vadeli dış borç stoku, Eylül sonu itibarıyla, 2017 yılsonuna göre yüzde 1,5 oranında azalışla 116,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 9,9 oranında azalarak 60,6 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,1 oranında azalarak 50,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2017 yılsonuna göre yüzde 21 oranında azalarak 13,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3,1 oranında azalarak 19 milyar dolar, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 0,8 oranında azalışla 16,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yılsonuna göre yüzde 16,8 oranında azalarak 10,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2017 yılsonuna göre yüzde 0,8 oranında azalarak 40,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2017 yıl sonuna göre yüzde 3,3 oranında azalarak 21,4 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 6,2 oranında azalarak 89,9 milyar dolar oldu.
Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 13,3 oranında azalarak 45,1 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 6,8 oranında artarak 69,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2017 yıl sonunda 111 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 54.9 oranında artışla 2018 Eylül sonu itibarıyla 172 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
2018 Eylül sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 49,5'i dolar, yüzde 31,6'sı euro, yüzde 16,4'ü TL ve yüzde 2,5'si diğer döviz cinslerinden oluştu.
2018 Eylül sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 175,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz
konusu stokun 24,3 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 17,3, Merkez Bankası
'nın yüzde 3,1, özel sektörün ise yüzde 79,6 oranında paya sahip olduğu gözlendi. - İSTANBUL
Eylül