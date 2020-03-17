Kısa vadeli dış borç stoku ocakta 123,6 milyar dolar oldu
Kısa vadeli dış borç stoku, 2019 yıl sonuna göre önemli bir değişiklik göstermeyerek 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.
17.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:34
Kısa vadeli dış borç stoku, 2019 yıl sonuna göre önemli bir değişiklik göstermeyerek 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Ekonomi
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Ekonomi
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Ekonomi
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Ekonomi
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Ekonomi
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
Ekonomi
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Ekonomi
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı