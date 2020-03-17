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Kısa vadeli dış borç stoku ocakta 123,6 milyar dolar oldu

Kısa vadeli dış borç stoku, 2019 yıl sonuna göre önemli bir değişiklik göstermeyerek 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

17.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:34
Kısa vadeli dış borç stoku ocakta 123,6 milyar dolar oldu
Kısa vadeli dış borç stoku, 2019 yıl sonuna göre önemli bir değişiklik göstermeyerek 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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