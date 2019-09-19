Kısa vadeli dış borçlar 126 milyar dolara yükseldi

Kısa vadeli dış borç stoku, Temmuz sonu itibarıyla, 2018 yıl sonuna göre yüzde 7.9 artışla 126 milyar dolara yükseldi.Merkez Bankası verilerine göre, Temmuz sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku da 179.2 milyar dolar oldu.Merkez Bankası'nın "Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri – Temmuz 2019" verilerine göre:"Temmuz ayında, 2018 yıl sonuna göre bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3.6 artışla 59.2 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku 12.2 artarak 60.3 milyar dolara yükseldi."Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2018 yıl sonuna göre yüzde 3.3 azalarak 10.7 milyar dolara indi. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 7.6 artarak 13.9 milyar dolara, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 6.7 artışla 13.9 milyar dolara yükseldi."Buna karşılık, yurtdışı yerleşiklerin lira cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 1.0 artışla 14.2 milyar dolara yükseldi."Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 4.8 artarak 41.8 milyar dolara yükseldi."Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2018 yıl sonuna göre yüzde 4.9 artarak 23.6 milyar dolara çıkarken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 8.5 artarak 95.9 milyar dolara yükseldi."Özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 0.5 artarak 48.7 milyar çıkarken, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 13.3 artarak 76.7 milyar dolara yükseldi."2018 yıl sonunda 99 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 49.5 azalışla Temmuz sonu itibarıyla 50 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 521 milyon dolar oldu."Temmuz ayı sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun yüzde 51.2'si dolar, yüzde 30.1'i euro, yüzde 13.2'si lira ve yüzde 5.5'i diğer döviz cinslerinden oluştu."Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan 179.2 milyar dolarlık kısa vadeli dış borç stokunun 20.2 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşuyor. Toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18.2, Merkez Bankası'nın yüzde 3.6, özel sektörün de yüzde 78.2 payı bulunuyor."