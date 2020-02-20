Kısa vadeli dış borçlar 2019'da 118.2 milyar dolara çıktı

Kısa vadeli dış borç stoku, Aralık sonunda, 2018 yıl sonuna göre yüzde 4.3 artışla 118.2 milyar dolara yükseldi. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku da 168.2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın verilerine göre bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1.7 azalarak 56.2 milyar dolara gerilerken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6.6 artarak 53.6 milyar dolara yükseldi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, yüzde 29.7 azalarak 7.8 milyar dolara düştü. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 11.0 artarak 21.1 milyar dolara, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 5.0 artışla 13.7 milyar dolara yükselirken, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 2.9 azalışla 13.6 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde, ithalat borçları yüzde 13.6 artarak 45.3 milyar dolara yükseldi.

Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu göre yüzde 3.1 azalarak 21.8 milyar dolara gerilerken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 3.6 artarak 88.0 milyara çıktı.

Parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 5.6 azalarak 45.7 milyar dolara gerilerken, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 11.9 artarak 72.1 milyar dolara yükseldi.

Kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 32.3 azalışla, 99 milyon dolardan 67 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 409 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 48.1'i dolar, yüzde 30.9'u euro, yüzde 13.3'ü TL ve yüzde 7.7'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 168.2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 18.0 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Toplam stok içinde kamu sektörü yüzde 18.1, Merkez Bankası yüzde 5.0, özel sektör yüzde 76.9 paya sahip.