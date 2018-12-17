Kışanak ve Tuncel'in Yargılandığı Dava

Malatya
'da eski Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel
'in yargılanmasına devam edildi.
Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinden 5. Ağır Ceza Mahkemesine alınan davanın 11. duruşmasına, Kandıra Cezaevi
'nde tutuklu bulunan sanıklar Kışanak ve Tuncel katılmadı.
Cumhuriyet savcısı duruşmada, Kışanak hakkında Ankara
, Şanlıurfa
ve Diyarbakır'da, Tuncel hakkında ise Şanlıurfa ve Diyarbakır'da benzer suçlarla ilgili açılan ve bu davayla birleştirilen dosyalar için mahkemeye mütalaasını sundu.
Savcı mütalaasında, Kışanak'ın "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan" 22,5 yıla kadar, Tuncel'in ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca, her iki sanık için '"iki defa zincirleme silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 26 yıl 8'er aya kadar hapis cezası istedi.
Daha sonra mahkeme heyeti, sanık avukatlarının savunmalarını ve taleplerini dinledi.
Sanık avukatları, müvekkillerinin bir sonraki duruşmada mahkeme huzurunda hazır edilmelerini istedi.
Mahkeme heyeti ara kararında, Kışanak ve Tuncel'in son savunmalarını yapmaları için bir sonraki duruşmada mahkeme huzurunda hazır edilmelerine, katılmayı istememeleri halinde ise bulundukları yerde SEGBİS üzerinden hazır edilmelerine karar verdi.
Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.
Kaynak: AA