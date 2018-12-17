Kışanak ve Tuncel'in Yargılanmalarına Devam Edildi

Eski Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ile DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel
'in yargılanmalarına Malatya
'da devam edildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2016 yılınında tutuklanıp yerine kayyum atanan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel hakkında açılan davanın 11'inci duruşması Malatya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti. Kışanak ve Tuncel'in SEGBİS ile katılmayı reddettikleri duruşma, kimlik tespitlerinin ardından başladı. Savcının mütalaasına karşı savunma yapan sanık avukatları, Kışanak ve Tuncel hakkında yürütülen soruşturma ve davaların en kapsamlısının bu dosya olduğunu, bu sebeple diğer tüm dosyaların da Malatya dosyasında birleştirilmesini talep etti. Kısa bir ara veren mahkeme heyeti, avukatların talebini kabul ederek Kışanak ve Tuncel hakkında açılmış diğer illerdeki dosyaların istenmesi için ilgili mahkemelere müzakere yazılmasına karar verdi. Duruşma, 1 Şubat 2019 tarihine ertelendi.
Hazırlanan iddianamede "örgüt kurma ve yönetme", "Gösteri ve Yürüyüş Kanunu'na muhalefet" ve "örgüt propagandası yapmak" iddialarından Kışanak'ın 230, Tuncel'in ise 145 yıl hapsi isteniyor. Savcı önceki duruşmada verdiği mütalaada, Kışanak'ın "silahlı örgüt kurma ve yönetme" suçundan 22,5 yıl, Tuncel'in ise "silahlı örgüt üyeliği" suçundan 15 yıl ile cezalandırılmasını talep etmişti. Her iki sanık hakkında "zincirleme silahlı örgüt propagandası yapmak" suçundan ise 26 yıl 8'er ay hapis cezası isteniyor. - MALATYA
Sebahat Tuncel,Diyarbakır,Malatya
Kaynak: İHA