Haberler » Güncel » Kışın aç kalan sokak hayvanları için seferber oldular - Haber

Kışın aç kalan sokak hayvanları için seferber oldular

SAMSUN'da hayvansever Ayşen ve Murat Altansoy çifti, kış aylarında aç kalan sokak hayvanları için seferber olup, evini açıyor.

13.02.2020 08:18 | Son Güncelleme: 13.02.2020 08:18Kışın aç kalan sokak hayvanları için seferber oldular

SAMSUN'da hayvansever Ayşen ve Murat Altansoy çifti, kış aylarında aç kalan sokak hayvanları için seferber olup, evini açıyor.

Hayvan Gönüllüleri Derneği (HAGDER) gönüllüsü Ayşen Altansoy ve eşi Murat Altansoy, yiyecekleri karlar altına kalan sokak hayvanları için çabalıyor. Aç kalan hayvanlara mama dağıtan, kapısına açtığı girişle sokak hayvanlarına evi açan Altansoy'a eşi Murat Altansoy da destek veriyor. Çift yaralı ve bitkin haldeki sokak hayvanlarının tedavilerini de yaptırıyor, kuşlar için de ağaç diplerine kuru ekmekler bırakıyor.

'HERKESİN İYİLİĞİ SEÇMESİNİ İSTİYORUM'

Sokak hayvanları için verdiği mücadeleden mutluluk duyduğunu belirten Ayşen Altansoy, "Sokak canlılarının şartları zaten çok ağır. Bizlerin mümkün oldukça el uzatıp onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Ben elimden geldiğince sokak hayvanlarını bölgemde beslemeye devam ediyorum. Herkesin iyiliği ve sevgiyi seçmesini istiyorum" dedi.



Samsun, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

08:48  Buket Büyükdere kimdir? Buket Büyükdere mesleği ne?
08:46  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 13 Şubat 2020 Milli Piyango
08:41  Şans Topu çekilişi sonuçları 12 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 974. hafta sonucu
08:35  Sayısal Loto sonuçları 12 Şubat 2020: Büyük ikramiyeyi kazanan oldu mu?
01:00  13 Şubat Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
13.02.2020 08:51:19