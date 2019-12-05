Kışın ev aletlerinin tüketim maliyetleri hesaplandı

Kışın gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte enerji faturaları da şişmeye başladı. Özellikle doğalgaz ve elektrik kullanımındaki artış faturalara yansıyor. Bu mevsimde yaza göre farklı olarak ve en çok kullanılan ürünlerin başında elektrikli ısıtıcı gelirken ütü kullanımı da maliyet açısından öne çıktı.



Kışın gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte enerji faturalar da yükselmeye başladı. Hesaplara göre, Kış aylarında evlerdeki doğalgaz tüketimi yüzde 186 artıyor. Yazın klima kullanımı ile birlikte elektrik tüketimi kışa göre daha fazla olsa da kış aylarında klimanın yerini elektrikli ısıtıcılar alıyor. Aydınlatma, ısıtma gibi ihtiyaçlar kış aylarında artarken, bunların elektrik faturasına yansıması önemli düzeyde oluyor.



En çok kullanılan ısıtıcı, en maliyetli olan ütü



Kış aylarında yaza göre farklı olarak ve en çok kullanılan ürünlerin başında elektrikli ısıtıcı geliyor. Hesaplara göre; elektrikli ısıtıcının kullanımı saatlik ortalama 1,06 TL'ye denk geliyor. Evde sık kullanılan diğer elektrikli aletlere bakıldığında; ütü saatte 1,78 TL, saç kurutma makinesi 1,56 TL, A+ bulaşık makineleri 1,30 TL, elektrik süpürgesi ise saatte 1,06 TL harcıyor. A+ çamaşır makineleri saatte 0,64 TL, 52 inç LCD televizyonlar saatte 0,11 TL, büyük boy buzdolapları saatte 0,07 TL tüketiyor.



En çok elektrik tüketen ev aletleri elektrikli ısıtıcı, ütü ve saç kurutma makinesi olarak öne çıkıyor. Elektrik tarifeleri karşılaştırma sitesi EnCazip, kış aylarında hem elektrik hem de doğalgaz faturalarında nasıl tasarruf edilebileceği konusunda şu tavsiyelerde bulundu;



Çamaşırları nemliyken ütüleyin



Giyeceklerin düzgün bir şekilde asılması ütü ile daha az vakit geçirilmesini sağlar, böylece daha az enerji tüketilir. Ütünün ısısı yeterli olacağından ütüleme işlemi bitmeden 5 dakika önce fişten çekin. Ütünün termostatını kumaş cinsine göre en düşük seviyeye ayarlamak tasarrufa yardımcı olur. Ütüyü satın alırken buhar ayarlı ve buhar kapasitesi yüksek, termostat ayarlı ve şebeke suyu kullanımına uygun olmasına özen gösterilmeli. Çamaşırlar nemliyken toplayıp ütülemek önemli. Bu yöntemle ütü ile daha az vakit geçirilir ve maksimum elektrik tasarrufu sağlanır.



Kettle'ı filtreyle kullanın



Kışın çok kullanılan ev aletlerinden biri de elektrikli su ısıtıcısı (kettle). Hava soğuk olduğu için sürekli çay kahve içme ihtiyacı bu ürünün kullanımını da artırıyor. Ancak kettle, en çok elektrik harcayan ev aletlerinden. Bu nedenle kettle kullanırken de dikkatli olmak gerekiyor. Kettle'da oluşan kireç ve tortuları sık sık temizlemek, cihazı filtreyle kullanmak önemli. Bunlar dışında yalnızca ihtiyaç kadar su ısıtılmalı.



Şofbenlerde su sızıntılarına dikkat!



Elektrikle su ısıtmak, doğalgaza kıyasla oldukça masraflı. Elektrikli ısıtıcı kullanmak yerine kombiden faydalanmak elektrik tasarrufu sağlar. Eğer ısıtıcı kullanılıyorsa şofben, kullanılacak yere yakın olmalı (en fazla 6 metre). Sıcak su boruları izole edilmiş olmalı. Termostat ısısı maksimum 50 dereceye ayarlanmalı. Elektrikli ısıtıcılarda su sızıntılarına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Varsa hiç zaman kaybetmeden onarım yapılması şart.



Geceleri ısıtmayı kapatın



Kışın gelmesiyle akılları en çok kurcalayan doğalgaz faturası oluyor. Çok soğuk bir bölgede yaşamıyorsanız, geceleri ve evden çıkarken ısıtmayı kapatın. Ayrıca kullanılmayan odaların kapılarını kapatmak da evdeki mevcut ısıyı verimli kullanma konusunda önemlidir. Fakat evden çok uzun süre ayrılmıyorsanız, kombinizin yeniden çalışırken harcayacağı enerji göze alındığında, tasarruf açısından kombiyi 16 derecede bırakmanız tavsiye edilir.



Önce havlu sonra saç kurutma makinesi



Yazın güneşin ve sıcak havanın yardımıyla saç kurutma makinesini neredeyse hiç kullanılmıyor. Ancak kışın bu alet olmazsa olmaz. Saç kurutma makinesi kullanımında tasarruf sağlamak için saçı önce havlu ile iyice kurulayıp ardından makineyi kullanmak gerekiyor. Bir başka önlem ise düşük sıcaklıkta kurutmak. Böylece saçlara da zarar verilmemiş olur. - İSTANBUL

Kaynak: İHA