02.07.2019 12:15
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Kışın kadınlara, yazın çocuklara

Kışın kadınlara, yazın çocuklara

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte minikleri ağırlayan Mamak Belediyesi Aile Merkezleri, 6-12 yaş aralığındaki çocuklara 15 farklı branşta eğitim vermeye başladı.

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte minikleri ağırlayan Mamak Belediyesi'>Mamak Belediyesi Aile Merkezleri, 6-12 yaş aralığındaki çocuklara 15 farklı branşta eğitim vermeye başladı.

Jimnastikten stebe, aerobikten pilatese, atletizmden tekvandoya kadar geniş bir yelpazede verilecek kurslarla öğrencilerin hem keyifli zaman geçirmesi, hem de tatil süreçlerinde ilgilerine göre kendilerini geliştirmeleri hedefleniyor. Tatilini dolu dolu geçirmek isteyen öğrenciler için aile merkezlerinde kayıtlar devam ediyor.

Sağlıklı nesillere Mamak imzası

Öğrencilerin geleceğe hazırlanması için kursların önemine vurgu yapan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Gelişen teknoloji sayesinde çocuklarımız bilgisayar, televizyon ya da akıllı telefonla daha çok vakit geçiriyor, günü neredeyse hareket etmeden bitiriyor. Gelecek nesillerimizin kendilerini geliştirmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Gelecek nesillerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sağlıklı ve başarılı yetişmelerine katkı vermek için ilçemizde sportif yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Aile Merkezlerimizde 6 yaş üzerindeki çocuklarımız için yaz kursları düzenliyoruz. Bu kurslarımızda çocuklarımız hem eğlenecek hem de öğrenmeyi sürdürecek. Çocuklarımız böylelikle tatillerini daha faydalı bir şekilde değerlendirmiş olacak. Biz Mamak Belediyesi olarak eğitimin daima yanındayız" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Mamak Belediyesi , Mamak , Güncel

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