Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Kışın kar nedeniyle kapanan mezra yolu açıldı

Van'ın Başkale ilçesinde karla mücadele ekipleri, karla kaplı mezra yolunu uzun süren uğraşlar sonucu açtı.

16.04.2020 17:11 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:13
Van 'ın Başkale ilçesinde karla mücadele ekipleri, karla kaplı mezra yolunu uzun süren uğraşlar sonucu açtı.
Karla mücadele ekipleri, kışın kar ve tipi nedeniyle kapanan ilçeye 60 kilometre uzaklıktaki Yukarıdallı Mahallesi'ne bağlı Doyum mezrasının yolunda çığ tehlikesi nedeniyle çalışma yapamadı.
Çığ tehlikesinin geçmesiyle bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 4 metreye ulaştığı yolda güçlükle ilerleyebildi.
Zorlu şartlara rağmen çalışmaya devam eden ekipler, uzun uğraşlar sonucu yolu açmayı başardı. Kışın kar nedeniyle kapanan mezra yolu açıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Başkale, Van, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
ABD’de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu Haberler
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
Koronavirüs nedeniyle, Euroleague’de sezon iptal edilebilir Haberler
Koronavirüs nedeniyle, Euroleague'de sezon iptal edilebilir
Haberler ›› Güncel ››Kışın kar nedeniyle kapanan mezra yolu açıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:23: Tekirdağ'da servis minibüsü kamyonla çarpıştı:  5 yaralı - Haber 18:23: METROBÜS KAZASI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI - Haber 18:22: Erzurum'da karantinadaki mahalleler drone ile görüntülendi - Haber 18:22: Balıkesir'de iki kardeş, biriktirdikleri parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 18:22: Eskişehir'de iş insanından anlamlı yardım - Haber 17:38: Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Haber 17:10: Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:23: İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti - Haber