Kışın Sihirli Dünyası" Gösterisi Ankara'da

Macaristan
'ın Ankara
Büyükelçisi Gabor Kiss
ev sahipliğindeki "Kışın Sihirli Dünyası" müzik gösterisinin galası Ankara'da yapıldı.
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss ile eşi Dora Kiss ev sahipliğinde Büyükelçilik
konutunda, İnönü Vakfı ve Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı (ANAÇEV) iş birliğinde düzenlenen galaya ANAÇEV Başkanı Ayla Hatırlı, İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker ile çok sayıda Türk ve Macar sanatsever katıldı.
Büyükelçi Kiss, burada yaptığı konuşmada, Macaristan'ın Türkiye Cumhuriyeti
'ni ilk tanıyan ülkelerden biri olduğunu hatırlatarak, iki ülke arasında 1923 yılında Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın imzalandığını ifade etti.
Kiss, 1938 yılından bu yana Macar Büyükelçiliği tarafından kullanılan tarihi binanın yer aldığı arsayı Mustafa Kemal Atatürk
'ün Macar hükümetine bağışladığını belirtti.
Macaristan Büyükelçiliğinin bulunduğu arsanın inşaatına 1936 yılında başlandığını ve 1938 yılında bitirildiğini anımsatan Kiss, "Büyükelçiliğin resmi açılışının yapıldığı 1938'de bu bina dünyaca ünlü Macar müzisyen Bela Bartok
'u misafir etti. Bartok, Macar ve Türk müziğinin ortak yönleri hakkında araştırmalarda bulunmuştur. Bu binadaki piyanoyu da Macar hükümeti Bartok'un çalışmaları için almıştır." dedi.
Macaristan Büyükelçiliğinde, türbesi ülkesinde bulunan Bektaşi dervişi Gül Baba
'nın ölümünü tasvir eden bir tablo bulunduğuna dikkati çeken Kiss, Gül Baba'nın hem Macar hem de Türkler için sembolik öneme sahip olduğunun altını çizdi.
"Ankara'da bir Macar olarak yaşamak çok iyi"
ANAÇEV ve İnönü gibi iki değerli vakfın organizasyonuna ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını ifade eden Büyükelçi Kiss, "Ankara'da bir Macar olarak yaşamak çok iyi bir duygu. Sizlerden gelen sevgi, ilgi ve alakayı hissediyoruz ve bu bizi çok etkiliyor. Öğrencilere yardımı amaçlayan bir organizasyona kapılarımızı açmak bizim için ayrı bir öneme sahip." dedi.
İnönü Vakfı ve ANAÇEV bursiyeri 300 öğrenci yararına düzenlenen galada, ilk olarak Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Soprano Hülya Kazan
ile piyanist Ongun Kula
sahne aldı. Ardından Macar sanatçı Karoly Nyari, kızları Aliz Nyari ve Edit Nyari ile Charles Müzik Grubu sanatseverlere keyifli anlar yaşattı. "Kışın Sihirli Dünyası" müzik gösterisi, 9 Aralık
'a kadar başkentli sanatseverlerle buluşacak.
Gabor Kiss,Macaristan,Ankara
05 Aralık 2018 Çarşamba 23:23