Kışın son festivali
12-15 Mart'ta Sway Hotels'te gerçekleşecek olan festival 4 gün boyunca kayak, müzik ve deneyim dolu geçecek.
10.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:44
& ;College E.M.A tarafından, Yapı Kredi ana sponsorluğunda ve Mercedes-Benz marka iş birliğiyle düzenlenen Yapı Kredi Winter Escape kışın son büyük etkinliğini Palandöken'de gerçekleştirecek. 12-15 Mart'ta Sway Hotels'te gerçekleşecek olan festival 4 gün boyunca kayak, müzik ve deneyim dolu geçecek.
& ;
Popçu Murat Dalkılıç'ın özel performansının yer alacağı Yapı Kredi Winter Escape'te Jabbar, Tai The Percussionist, Tankut Karakurt ve Oktay Gözcü gibi DJ'lerin yanısıra Deniz Sipahi ve Melis Danişmend de muhteşem canlı performanslarıyla Palandöken Sway Hotels'te sahne alacaklar.
& ;
Popçu Murat Dalkılıç'ın özel performansının yer alacağı Yapı Kredi Winter Escape'te Jabbar, Tai The Percussionist, Tankut Karakurt ve Oktay Gözcü gibi DJ'lerin yanısıra Deniz Sipahi ve Melis Danişmend de muhteşem canlı performanslarıyla Palandöken Sway Hotels'te sahne alacaklar.
Kaynak: Snob Magazin
Haberin Videosu :Kışın son festivali
Etiketler : Yapı Kredi Bankası, Magazin
Yorumlar
Manşet
Haberler
Magazin
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Magazin
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Magazin
Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı
Magazin
Temizlik görevlisi kılığına giren polis, fuhuş rezaletini kamerayla saniye saniye görüntüledi
Magazin
Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı
Magazin
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Magazin
Türk heyetinin bekletildiği iddiasına hükümet kanadından ilk açıklama: Erdoğan beklediyse, Putin de diğer tarafta 1 dakika bekledi