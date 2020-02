"Kışın trendleri; gri ve tonlarındaki kabanlar, kapitone pardesüler ve tasarım eşarplar oldu"

Kış koleksiyonunun trendlerini değerlendiren Zühre Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Yazıcıoğlu, "Kış modasında en çok tercih edilen parçalar; aksesuar detaylı gri ve tonlarındaki kabanlar, kapitone pardesüler ve her daim şıklığı tamamlayan baharat ve yeşil tonlarındaki tasarım eşarplar oldu" dedi.Soğuk kış yüzünü yeni gösterdi, kışlıklar yeni gün yüzüne çıkmaya başladı. Mevsim normallerinin üstünde geçen Aralık ve Ocak ayının ortaları sonrası sıcaklıkların düşmesi ile kalın kışlık kıyafetler de ortaya çıktı. Tekstil sektörünün önemli markalarından Zühre Tekstil'in Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Yazıcıoğlu, mevsim trendlerini değerlendirdi.Kış mevsiminin soğuk yüzünü yeni göstermeye başladığını belirten Yazıcıoğlu, "Kış koleksiyonlarında yer alan aksesuar detaylı gri ve tonlarındaki kabanlar, kapitone pardesüler ve her daim şıklığı tamamlayan baharat ve yeşil tonlarındaki tasarım eşarplar oldu." dedi."Renkler ve desenler daha özgür"2020 ile birlikte renkler ve desenlerin daha korkusuz, zamansız ve özgür olduğunu belirten Yazıcıoğlu, "Kadınlar bu yıl da zamansız tasarımları taşıyacakları kombinleri ile gündüzden geceye şık ve tarz seçimlerle geçiş yapıyorlar. Şık ve tarz kombinlerin tamamlayıcı parçaları 2020 kış modasında monokrom, safari ve pul-payet detayları taşıyor. Doğanın desenlerini ve canlılarının renklerini barındıran renklerde clutch, tote, bel ve sırt çantaları trendleri en çok tercih edilen modellerimizden oldu. Monokrom stilin tamamlayıcısı kırmızı krokodil, siyaha cesur duruş katan leopar ve beyaz stile hareket katan yılan derisi çantalar ile giy-çık şık görüntü yakalamak kolaylaştı. En çok tercih edilen tasarım ve trend parçalar tekstil sektörünü de canlandırıyor" ifadelerini kullandı.Doğallığı seven kadınlara özel, 'toprak tonları'Ayrıca, pastel ve natürel tonlarda sakin kombinlerin de 2020 kış koleksiyonunun kilit renklerini oluşturduğunu kaydeden Yazıcıoğlu, "Özellikle kışın siyah ve kahve tonlarına eşlik eden haki yeşili, bej, taba rengi, krem, kemik rengi, kiremit rengi ve hardal sarısı sonbahar ve kışa sakin bir renk dokunuşu yapıyor. Kürk detaylı siyah kaşe kaban ile kombinlenen taba rengi clutch çanta sokak stilini renklendirirken, kırmızı renk tercihi gündüzden şık bir sokak stili sunuyor. Krem ve bej tonlarında çantalar ile kışa sıcak ve iddialı bir dokunuş yapmak mümkün" dedi."Beyaz, her mevsimin vazgeçilmezi"Yazın vazgeçilmez rengi beyazın kışın da tercihlerden olduğunu kaydeden Yazıcıoğlu, "Kışın kasvetli havasında ferah bir görünüm için tercih edilecek beyaz detaylar ile kombinlere hareket geliyor. Özellikle sokak stilinin vazgeçilmezi beyaz bel çantaları omuz bağlama seçenekleri ile rahat ve günlük kullanıma uygun oluyor. Beyaz kovboy çizmelerle renk uyumu yakalanan kombinlerde beyaz çanta tercihi özellikle kış aylarında cesur bir görünüm oluşturuyor." diye konuştu. - İSTANBUL