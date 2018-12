Kışın ulaşım sorunu yaşayan anneler, 'Anne Oteli'nde misafir ediliyor

06 Aralık 2018 Perşembe 10:15



Kışın ulaşım sorunu yaşayan anneler, 'Anne Oteli'nde misafir ediliyorVAN - Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmete açılan 'Anne Oteli' sayesinde doğumu yaklaşan ve kışın ulaşım sorunu yaşayabilecek anne adayları beş yıldızlı otel konforunda misafir ediliyor. Van bölgesinde yaklaşık 2,5 milyon kişiye hitap eden Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmete açılan Anne Oteli, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım sıkıntısı yaşama ihtimali olan anne adaylarının imdadına yetişti. Doğum öncesi ve sonrası çeşitli nedenlerden dolayı Anne Oteli'nde misafir edilen anneler, her türlü ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.İHA muhabirine konuşan Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Fatma Kuşgöz, bölgenin kış şartlarından dolayı bebeği veya kendisi yoğun bakımdan yatan anneler ya da doğumu yaklaşmış ama eve ulaşımı zor olan anneler için bir konaklama merkezi oluşturduklarını belirtti. Başhekim Yardımcısı Kuşgöz, proje sayesinde Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde tedavi gören bebekler, Anne Oteli sayesinde anne sütünden de mahrum kalmadığına dikkat çekti. Otelin; annelerin banyo ve yemek ihtiyaçlarının yanı sıra hemen hemen tüm ihtiyaçlarını rahatlıkla karşıladıkları bir yer olduğunu söyleyen Kuşgöz, "Otelimiz 65 yataklı olarak annelerimize hizmet vermektedir. Yemekhane, çamaşırhane ve eğitimleriyle tamamen bir otel şeklinde dizayn edilmiştir. Özellikle Van çevresinde gelen hasta yakınları hem konaklama hem de ulaşım konusunda büyük sorun yaşamaktadırlar. Bölgenin kış şartlarından dolayı bebeği yoğum bakımdan yatan anneler, çocuk yoğun bakımda yatan anneler veya doğumu yaklaşmış ama eve ulaşımı zor olan anneler için bir konaklama merkezi oluşturuldu" dedi."Anne Oteli, anne ve bebekler için bulunmaz bir nimet"Anne-bebek uyum odaları sayesinde artık bebeklerin anneyle aynı çatı altında hiçbir endişe taşımadan rahatlıkla kalabildiğini dile getiren Kuşgöz, "Sosyal anlamda vakitlerini güzel değerlendirmeleri açısından ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirecek şekilde küçük eğitimlerimiz oluyor. Bütün odalarımızda süt sağma ve onları steril şeklinde saklama imkanı sağlanıyor. Uzun süre Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde yattığı için annesinden uzak kalmış bebeklerle anneyi uyum halinde eve göndermek açısından anne-bebek uyum odamız da düzenlendi. Otelimiz özellikle kış aylarında hem aileler hem de bebekleri için bulunmaz bir nimet" diye konuştu."Konaklamada bir sınır yok"Anne ve bebek sağlığının kendileri için önemli olduğunu, bu yüzden her türlü imkanı kendilerine sunduklarını ifade eden Kuşgöz, annelere konaklama konusunda bir sınır tanımadıklarını kaydetti."5 yıldızlı otel konforunu burada görebiliyoruz"Yaklaşık bir aydır otelde konaklandığını söyleyen Elvan Taşan isimli anne ise, "5 yıldızlı otel konforunu burada görebiliyoruz. Sabah kalkıyoruz bebeğimizi emzirmeye gidiyoruz. Daha sonra gelip kahvaltı yapıyoruz ve tekrar bebeğimizi emzirmeye gidiyoruz. Öğle saatlerinde tekrar yemeğimizi yiyoruz. Kuvözde olan bebeğimin durumu çok kritikti, ama şu an sağlık durumu çok iyi ve yakında taburcu olacağız" diye konuştu.Hakkari'den gelen ve 16 gün boyunca otelde konaklayan bir anne de, hizmetlerden memnun olduğunu ve kendilerini ağırlayan hastane yönetimine teşekkür etti.(YLM-MSA-Y)