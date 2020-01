Kışın vazgeçilmezi bozaya talep arttı

Eski Türk içeceklerinden biri olup nidalı satışı, vücuda verdiği doygunluk ve sıcaklık hissi ile kış aylarının vazgeçilmezi olan boza, soğuk havalarda daha yoğun tüketiliyor.Orta Asya menşeli olup göçerler vasıtasıyla Anadolu'ya ulaşan ve Bilecik 'in Pazaryeri ilçesindeki üreticiler tarafından işlenen boza, Türkiye ve dünyaya servis ediliyor.Darının parçalara ayrılması sonrası yapılan kaynatma işlemi ve fermantasyonun ardından hazır hale getirilen boza, leblebi ve tarçın ile servis edilerek sofraları süslüyor.Sokaklarda "boza" nidalarıyla satılan ürün, kar yağışıyla gelen yoğun taleple üreticilerinin yüzünü güldürdü.Bir zamanlar Osmanlı coğrafyasında bulunan Kosova 'nın Prizren kentinden Pazaryeri'ne göç eden dedesi tarafından başlatılan boza üreticiliğini titizlikle sürdüren Abdullah Mercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk kış günlerinde insanların vazgeçilmez ürünü bozaya talebin arttığını söyledi.Bozanın birçok faydası olduğunu aktaran Mercan, şöyle konuştu:"Soğuk kış gecelerinin sıcak içeceği olarak bilinen boza, bundan 25-30 sene önce sokaklarda 'Boza' nidalarıyla satılırdı. O günler çok güzel ve çok başkaydı. İnsanlar evlerinden tencere, kova ve poşetlerle sokaktaki satıcıdan boza alırdı, daha bir güzeldi o günler. Şu an tüm marketlerde boza satışı olduğu için bu satış usulü kalmadı. Bu satışa özlem var, sokaklarda bir bozacının bağırması herkesi mutlu ederdi."Havaların soğumasıyla birlikte insanların hastalandığını, bu hastalıklarını ise boza içerek giderebileceklerini anlatan Mercan, "Kar yağışı ile birlikte 'Kar yağdı, boza içmenin vakti geldi.' düşüncesiyle tüketim arttı. Satışlarımız iyi derecedeydi, kar yağışı ile satışlarda patlama oldu. Boza çok iyi bir içecek, besleyici özelliği var. Gribe, nezleye, hamilelere ve bebeklere çok faydası var." dedi."Kış mevsimlerinde ilk akla boza geliyor"Satışların çok iyi olduğunu aktaran Mercan, "İnternet üzerinden Özbekistan, Tacikistan ve Gürcistan'dan çok büyük siparişler alıyoruz. Bizim bozamız, glutensiz oluşu nedeniyle tercih ediyorlar. Dünyanın her yerine kargo ile ulaştırıyoruz." diye konuştu.İlçede yaşayan Ruhan Erol da bozanın çok faydalı olduğunu büyüklerinden öğrendiğini ifade ederek, "Ben doğduğumdan beri boza bizim hayatımızda vardı. Kış mevsimlerinde ilk akla boza geliyor, çok da faydalıdır, herkese tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.Bilecik'te yaşayan Oğuzhan Civan ise bozanın Pazaryeri ile eşleştiğini ve orada yapılan bozanın çok daha farklı olduğunu belirtti.Herkesin Pazaryeri'nde üretilen bozayı denemesi gerektiğini vurgulayan Civan, "Kış aylarında boza satın almak için Pazaryeri ilçesine gidiyoruz. Bolca alıp dönüyoruz, çok da seviyoruz. Dışarıdan gelen misafirlerimize de her zaman boza ikram ediyoruz." dedi.