Haberler » Güncel » Kışın vazgeçilmezi kestane, cep yakıyor - Haber

Kışın vazgeçilmezi kestane, cep yakıyor

Kış mevsiminin vazgeçilmezleri arasında yer alan Kestaneler tezgahlarda yerini alırken, fiyatlar ise adeta cep yakıyor.

18.11.2019 18:09 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:14Kışın vazgeçilmezi kestane, cep yakıyor
Kış mevsiminin vazgeçilmezleri arasında yer alan Kestaneler tezgahlarda yerini alırken, fiyatlar ise adeta cep yakıyor.

Havaların günden güne soğuması ile birlikte Malatya caddelerinde yerlerini alan kestane satıcıları şu sıralar işlerin fazla olmamasından şikayetçi. Fiyatların yüksek olması nedeniyle vatandaşın gram gram kestane aldığını söyleyen satıcılarından Kadir Çığ, pişmiş kestanenin kilosunun 60 TL, çiğ kestanenin ise 35-40 TL'den sattığını söyledi.

Fiyat yüksekliği nedeniyle, satışın durgun olduğunu ifade eden Çığ, kar yağışı ile birlikte satışlarında artacağını umduklarını dile getirdi. Özellikle kış aylarında enerji depolamak, bedensel ve zihinsel yorgunluğu gidermek için kestane tüketmeyi öneren uzmanlar, "Kestanede bulunan demir kansızlığı önler. Magnezyum ve fosfor ise kemik metabolizmasının önemli bileşenleridir. Sakinleştirici özelliği vardır. Stresin giderilmesine yardımcı olur. Kestanedeki C vitamini, dişler, kemikler ve kan damarlarındaki matrix oluşumu için gerekli.

Kestane, yüksek potasyum içeriğiyle önerilen bir ürün olurken, kestanenin kandaki alyuvarların yapımı için gerekli olan folik asit açısından çok zengin olduğu biliniyor. En çok lif içeren yemişlerden birisi olması ve bu durumunda kan şekerinin yavaş bir şekilde yükselmesini sağlaması da vatandaşlar tarafından en çok tercih ediliyor. - MALATYA

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:48 Fatih'te trafik kazası: 3 yaralı
00:48 Vatan Caddesi'nde otomobil taklalar atarak karşı şeride geçti: 4 yaralı
00:46 Vatan caddesi'nde otomobil taklalar atarak karşı şeride geçti: 4 yaralı
00:44 Port Sudan'da çatışmaların ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi
00:39 VATAN CADDESİ'NDE OTOMOBİL TAKLALAR ATARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 4 YARALI
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
00:04 ABD'nin "Yahudi yerleşim birimleri" kararı sonrası İsrail'den gerginliği tırmandıracak ilhak çağrısı
00:37 ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı görmeme kararı ABD'yi karıştırdı! Bernie Sanders'tan Trump'a tepki
23:59 Günlük burç yorumları 19 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
19.11.2019 00:52:07