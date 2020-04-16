Kısıntı beklentisiyle petrol yeniden yükseldi

OPEC+ Grubu'nun, diğer üreticilerin desteğiyle aldığı üretim kısıntısı kararının 1 Mayıs'tan itibaren uygulanmaya başlayacağına ilişkin beklentilerle petrol fiyatlarınınyönü yeniden yukarıya döndü.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya önderliğindeki diğer üreticilerin (OPEC+) yaptıkları kısıntı anlaşmasıyla Mayıs başından itibaren hampetrol arzının günde 12 milyon varil düşmesini bekliyor.

ABD Batı Teksas hafif petrolünün Mayıs vadeli varil fiyatı yüzde 3.03 artışla 20.47 dolara, Brent petrolün Haziran vadeli varil fiyatı da yüzde 2.96 artışla 28.51 dolara çıktı.

Spot piyasada ise Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.11 düşüşle 27.97 dolara gerilerken, ABD Batı Teksas hafif ham petrolü yüzde 1.06 artışla 26.61 dolara yükseldi.

Küresel ekonomide durgunluğun öngörülenlerden de ağır geçeceğine ilişkin açıklamalarla altın fiyatları küresel piyasalarda yedi yılın zirvesine tırmanırken, iç piyasada da Cumhuriyet altını 2,500 lirayı aştı.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.59 düşüşle 15.38 dolar,

altın, yüzde 0.09 artışla 1,717.69 dolar,

bakır, yüzde 1.48 düşüşle 5,111.50 dolar,

platin, yüzde 0.82 artışla 784.98 dolar,

paladyum yüzde 1.76 artışla 2,215.19 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise gram altın 382 liradan, çeyrek altın 628 liradan, Cumhuriyet altını da 2,507.50 liradan satılıyor.