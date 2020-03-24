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Kişisel bilgisayarınızla koronavirüsle mücadeleye destek olabilirsiniz

Folding@Home programı, kişisel bilgisayarların güç potansiyelini bir araya getirerek Covid-19 tedavisine yardımcı olacak hesaplama gücüne ulaşmak için tasarlandı

24.03.2020 20:47 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:47
Kişisel bilgisayarınızla koronavirüsle mücadeleye destek olabilirsiniz
Kişisel bilgisayarlara yüklenen bir uygulamayla, üstelik neredeyse hiçbir çaba harcamadan yeni tip koronavirüse yönelik araştırmalara destek vermek mümkün mü? Covid-19'a tedavi geliştirmek için kişisel bilgisayarların gücünü kullanarak "süper bir bilgisayar" oluşturmayı amaçlayan ortak bir bilgisayar programıyla, evet, bu mümkün.

Covid-19 pandemisinin tedavi imkanlarını keşfetmek için bilimsel yollardan biri, yeni tip koronavirüs proteinlerinin modellenmesi. Bilim insanları, bu modelleme işlemi için kayda değer bir hesaplama gücüne ihtiyaç duyuyor.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Koronavirüs, Dünya

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