Kişisel bilgisayarınızla koronavirüsle mücadeleye destek olabilirsiniz
Folding@Home programı, kişisel bilgisayarların güç potansiyelini bir araya getirerek Covid-19 tedavisine yardımcı olacak hesaplama gücüne ulaşmak için tasarlandı
24.03.2020 20:47 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:47
Kişisel bilgisayarlara yüklenen bir uygulamayla, üstelik neredeyse hiçbir çaba harcamadan yeni tip koronavirüse yönelik araştırmalara destek vermek mümkün mü? Covid-19'a tedavi geliştirmek için kişisel bilgisayarların gücünü kullanarak "süper bir bilgisayar" oluşturmayı amaçlayan ortak bir bilgisayar programıyla, evet, bu mümkün.
Covid-19 pandemisinin tedavi imkanlarını keşfetmek için bilimsel yollardan biri, yeni tip koronavirüs proteinlerinin modellenmesi. Bilim insanları, bu modelleme işlemi için kayda değer bir hesaplama gücüne ihtiyaç duyuyor.
Covid-19 pandemisinin tedavi imkanlarını keşfetmek için bilimsel yollardan biri, yeni tip koronavirüs proteinlerinin modellenmesi. Bilim insanları, bu modelleme işlemi için kayda değer bir hesaplama gücüne ihtiyaç duyuyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Koronavirüs, Dünya