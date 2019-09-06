Kişisel markalaşma nedir, ne değildir?

KİŞİSEL MARKALAŞMA
Bedeninin dilidir.
KİŞİSEL MARKALAŞMA
Sözlü ifadedir.
KİŞİSEL MARKALAŞMA
Nezakettir. Bu hep göz ardı edilir, uygulamaya başlayanı ise hemen farkettirir.
KİŞİSEL MARKALAŞMA
Nokta atışıdır. Kişisel manifestondur.
KİŞİSEL MARKALAŞMA
Kalitendir.
KİŞİSEL MARKALAŞMA
Vitrinindir.
KİŞİSEL MARKALAŞMA
Nefstir. İradeni kullanmaktır.
KİŞİSEL MARKALAŞMA
Dengedir. Bütünselliği sözlü, yazılı, görsel, güncel, her yerde ve her zaman uyumla bütünlemektir.
KİŞİSEL MARKALAŞMA
Kalifiye tüm özelliklerinin toplamıdır.
KİŞİSEL MARKALAŞMA
Uyumdur. Ruhunun, bedenin ve zihninin dengesidir.
KİŞİSEL MARKALAŞMA
Okumaktır, izlemektir, anlamak, bilmektir. Kesinlikle bir kültürdür.
KİŞİSEL MARKALAŞMA
Konuşmaktır, salonu doldurmaktır, ilginin sende olmasıdır.