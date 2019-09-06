Kişisel markalaşma nedir, ne değildir?

KİŞİSEL MARKALAŞMA

Bedeninin dilidir.

KİŞİSEL MARKALAŞMA

Sözlü ifadedir.

KİŞİSEL MARKALAŞMA

Nezakettir. Bu hep göz ardı edilir, uygulamaya başlayanı ise hemen farkettirir.

KİŞİSEL MARKALAŞMA

Nokta atışıdır. Kişisel manifestondur.

KİŞİSEL MARKALAŞMA

Kalitendir.

KİŞİSEL MARKALAŞMA

Vitrinindir.

KİŞİSEL MARKALAŞMA

Nefstir. İradeni kullanmaktır.

KİŞİSEL MARKALAŞMA

Dengedir. Bütünselliği sözlü, yazılı, görsel, güncel, her yerde ve her zaman uyumla bütünlemektir.

KİŞİSEL MARKALAŞMA

Kalifiye tüm özelliklerinin toplamıdır.

KİŞİSEL MARKALAŞMA

Uyumdur. Ruhunun, bedenin ve zihninin dengesidir.

KİŞİSEL MARKALAŞMA

Okumaktır, izlemektir, anlamak, bilmektir. Kesinlikle bir kültürdür.

KİŞİSEL MARKALAŞMA

Konuşmaktır, salonu doldurmaktır, ilginin sende olmasıdır.