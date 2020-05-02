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Kişisel sergisini koronavirüs nedeniyle sanal ortamda açtı

Afyon Kocatepe Üniversitesinde (AKÜ) bir akademisyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, kentteki tarihi yapıların minyatürlerinden oluşan kişisel sergini sanal ortamda açtı.

Kişisel sergisini koronavirüs nedeniyle sanal ortamda açtı
02.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 02.05.2020 12:00
Afyon Kocatepe Üniversitesinde (AKÜ) bir akademisyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, kentteki tarihi yapıların minyatürlerinden oluşan kişisel sergini sanal ortamda açtı.
AKÜ Şuhut Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı öğretim görevlisi Mehmet Akif Ağtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronovirüs nedeniyle uzaktan eğitim çalışmalarını evden yürüttüğünü söyledi.
Uzaktan eğitim kapsamında öğrencilere ders notları gönderdiklerini, sisteme ders videoları yüklediklerini belirten Ağtaş, zaman zaman da canlı yayın uygulamaları aracılığıyla öğrencilerle sanal ortamda bir araya geldiklerini ifade etti.
Bu süreçte evde kalındığını, eski alışkanlıkların terk edilmeye, insanların yeni bir düzene alışmaya başladığını belirten Ağtaş, şöyle konuştu:
"Evde bir çok aktivite gerçekleştirmemiz gerekiyor. Sanatsız da kalınmaması lazım. Evlerde kaldığımız bu dönemde insanların diğer ihtiyaçlarının yanı sıra sanat eserlerine ulaşması gerektiğini düşündüm. Buradan hareketle bir sanal sergi oluşturmaya karar verdim. Sergi çalışmaları Afyonkarahisar minyatürlerinden oluşuyor. Geleneksel Osmanlı minyatürleri tarzında hazırlanmış bu çalışmaların farkı, çalışmaları dijital ortamda hazırlıyor olmam. Yani çizimler çeşitli fotoğraf programları aracılığıyla oluşturuluyor."
Ağtaş, serginin sanatseverlerce beğenildiğini dile getirdi.
İzleyicilerin sergiye, sitesi üzerinden "dijital Afyonkarahisar minyatürleri" şeklinde arama yaparak veya ilgili bağlantıdan ulaşabileceğini anlatan Ağtaş, "Evde kaldığımız bugünlerde sanatsal aktivitelerle uğraşmak, sanatsal içerikleri takip etmek evdeki yaşam kalitesini artıracaktır. Evde kalın, sağlıkla kalın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kocatepe, Şuhut, Afyon, Güncel, Haber

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