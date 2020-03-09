“Kişisel verilerin ekonomik değeri var”
Veriden değer üretme teknolojilerinin, kişisel verinin önemini artırdığını dile getiren Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, "Kişisel verileri özel yazılımla kullananları savcılığa bildirdik.
09.03.2020 05:05 | Son Güncelleme: 09.03.2020 05:05
Veriden değer üretme teknolojilerinin, kişisel verinin önemini artırdığını dile getiren Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, "Kişisel verileri özel yazılımla kullananları savcılığa bildirdik. Veri ihlali yaşayan şirket 72 saat içinde bunu bildirmek zorunda" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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Etiketler : Ekonomi
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