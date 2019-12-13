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Kişisel verilerin korunması anlatıldı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odasında Kişisel Verilerin Korunması noktasında işletmelerin sorumlulukları ve uyumluluk süreci ile ilgili seminer düzenlendi.

13.12.2019 09:51 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:56Kişisel verilerin korunması anlatıldı
Ticaret ve Sanayi Odasında Kişisel Verilerin Korunması noktasında işletmelerin sorumlulukları ve uyumluluk süreci ile ilgili seminer düzenlendi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla, Av. Berk Sürücü tarafından bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Seminere, DTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Özkan Çakır, Bilal Türkan ve çok sayıda firma yetkilisi ve personelleri katılım sağladı.

Av. Sürücü'nün sunumuyla gerçekleşen seminere, kişisel verinin ne olduğu, kimleri kapsadığı, kişisel verileri kaydetme, depolama, işleme, veri sorumlusunun yükümlülükleri, Kanun kapsamında alınacak tedbirler, VERBİS veri kayıt sistemi ve Kanun şartlarının ihlal edilmesi durumunda uygulanacak idari ve adli cezalar konularında geniş kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Soru cevap şeklinde devam eden seminer, Sürücü'nün, özelikle veri toplama ve veri işleme yapılmadan önce aydınlatma metni hazırlanması ve açık rıza alınmasının önemine değindi. - DÜZCE

Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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