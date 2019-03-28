Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" Semineri

Sakarya
Barosu tarafından "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" konulu seminer düzenlendi.
Sakarya Barosu'ndan yapılan açıklamada, seminerde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi Mehmet Bedii Kaya konuşma yaptı.
İlgili kanununun bilişim hukukunun önemli alanlarından olduğunu belirten Kaya, şirketlerin kanuna uyumu ve kişilerin haklarının kullanılması konusunda avukatlar için yeni bir alan açıldığını, bu konunun sadece hukukçuları değil, herkesi ilgilendirdiğini kaydetti.
Kaya, bu alanın disiplinler arası bir bakış açısını ve kapsamlı bir uyum sürecini gerektirdiğini vurgulayarak, "Kişiler bakımından ise Anayasada yerini açıkça bulan yeni bir temel hak ve hürriyet niteliğinde olan kişisel verilerin korunması hakkı bağlamında önemli. Kanunun çok geniş bir yelpazesi olması dolayısıyla avukatlar bu konuya ilgi gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Hukuk Fakültesi, Güncel
Kaynak: AA