Kaynak: AA

Kişisel Verileri Koruma Kurumu İkinci Başkanı Cabir Bilirgen, Alo 198 çağrı merkezi ile Veri Sorumlulukları Sicil Bilgi Sistemi'nin kullanımda olduğunu belirterek, "Artan ilgiden gördüğümüz kadarıyla farkındalık hızla yükseliyor. Yüksek yaptırım gücüyle çalışıyoruz." dedi.Bilirgen, Kişisel Verilerin Yönetimi Derneği ve Hacettepe Üniversitesi Teknokenti tarafından üniversitede gerçekleştirilen "Kişisel Verilerin Yönetimi Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, kurum olarak kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürüttükleri çalışmaları anlattı.İhlal durumunda ciro bazlı para cezası uygulamalarına rağmen esas hedeflerinin, farkındalık yaratmak ve hayatın her alanında bilgi sızdırılmasını engellemek olduğunu vurgulayan Bilirgen, geçen yıl ihbar ve şikayet kapsamında 1 milyon liraya yakın para cezası verildiğini bildirdi.Bilirgen, hastane, havalimanı, banka gibi gişe hizmeti verilen yerlerde mahremiyetin esas olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:"TC numaranızı, rahatsızlığınızı, kimlik bilgilerinizi yanınızda 10 kişi varken bankoda paylaştığınızda gizlilik mümkün değil. Çalışmalarımızla artık farkındalık oluşmaya başladı. Alo 198 çağrı merkezimiz ve Veri Sorumlulukları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) devrede. Artan ilgiden gördüğümüz kadarıyla farkındalık hızla yükseliyor. Yüksek yaptırım gücüyle çalışıyoruz.""Evrensel çözümler ortaya çıkarılmalı"Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Yıldırım Gülsoy da Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında hızlıca gerekli yapılandırmaların yapılması gerektiğini söyledi.Gülsoy, kişisel verilerin korunmasına yönelik mücadelede akademi dünyasının görüşlerinin alınmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.Üniversitelerin kendi içinde yaptıkları düzenlemelerin örnek teşkil etmesi gerektiğine işaret eden Gülsoy, "Uzmanlar ve akademisyenler bir araya gelerek kanunun getirdiği yükümlülükler için maddi ve evrensel çözümler ortaya çıkarmalıdır. Hacettepe bu konuda hassasiyetle çalışıyor." diye konuştu.