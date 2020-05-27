Kısıtlama 4 saatliğine kaldırıldı, Siirtli çocuklar su kenarına akın etti

Siirt'te bir hafta aradan sonra yeniden sokağa çıkmanın heyecanını yaşan çocuklar aileleriyle birlikte su kenarlarına giderek doyasıya eğlendi.

Kısıtlama 4 saatliğine kaldırıldı, Siirtli çocuklar su kenarına akın etti
27.05.2020 12:32 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:35
Siirt'te bir hafta aradan sonra yeniden sokağa çıkmanın heyecanını yaşan çocuklar aileleriyle birlikte su kenarlarına giderek doyasıya eğlendi.
Korona virüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, istisna uygulanmasıyla üçüncü kez sokağa çıktı. Siirt'te kısıtlamaları 4 saatliğine kaldırılan çocuklar, aileleriyle birlikte su kenarlarına akın etti. Sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesinin ardından çocuklarını 3. kez dışarıya çıkarmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Mecit Baykara adlı vatandaş, çocuklarını su kenarına getirerek vakit geçirmelerini sağladığını söyledi. Baykara, "Cumhurbaşkanı tarafından 20 yaş altı çocukların Çarşamba günü saat 11.00 ve 15.00 saatleri arasında çıkışlarına izin verildi. Biz de bu fırsatı değerlendirmek istedik. Çocuklarımızı Siirt'imizin güzel Botan Vadisine getirdik. Eğlendiriyoruz onları. Saatimiz dolunca da aynı şekilde evimize götüreceğiz" dedi.
Ailesiyle Botan Çayına gelerek keyifli vakit geçirdiğini belirten 14 yaşındaki Nurullah Çelik, salgının en kısa sürede bitmesi için dua ettiğini söyledi. Çelik, "Burası Botan Çayı buraya gelip yüzüyoruz. Zamanımı bu şekilde geçiriyorum. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Çok güzel bir duygu" diye konuştu.
0-14 yaş arasındaki çocukların kısıtlaması saat 15.00 ile yeniden başlayacak.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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