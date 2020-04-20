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Kısıtlama bitti alış-veriş başladı, kapalı olması gereken marketlere ceza kesildi

Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar dışarı çıkarak alışveriş yaptı.

20.04.2020 01:03 | Son Güncelleme: 20.04.2020 08:43
Kısıtlama bitti alış-veriş başladı, kapalı olması gereken marketlere ceza kesildi
Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar dışarı çıkarak alışveriş yaptı. Kapalı olması gereken büfe ve marketlerin açık olmasından dolayı cezalar kesildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması yeniden ilan edilmişti.Üsküdar'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar dışarı çıkarak açık olan büfelerden alış veriş yapmaya başladı. Bazı vatandaşlarda yürüyüş yaparak ATM'lerden para çektiler. Daha önceden kısıtlama sonrası büfenin açılmaması için uyarılan ve uyarıla uymayıp açılan büfelere 3.180 TL ceza kesildi. Taksi şoförleri de plaka uygulamasına kaldığı yerden devam ederek çalışmaya başladı.

Hafta sonu için getirilen kısıtlamadan memnun olduğunu belirten bir vatandaş ise," 2 gün izole olduk, güzel geçti. Hava almak için dışarı çıktım tekrardan eve döneceğiz. ve bu uygulamanın devam etmesini istiyoruz. Hafta bir hafta 10 gün olsa çok iyi olur" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Güncel
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